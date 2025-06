Sommertheater im „Tal X“: Blick hinter Kulissen – so laufen die Technik-Proben auf der Gartenschau

Blick hinter Kulissen – so laufen die Technik-Proben auf der Gartenschau

1 Zahlreiche Säcke mit Kies gefüllte Säcke sorgen für die Standfestigkeit von Aufbauten. Foto: Gerhard Keck Neben intensiven Textproben erfordert das Sommertheater auf der Gartenschau eine ausgefeilte Logistik. Auch daran wird derzeit emsig gearbeitet und viel Freizeit geopfert.







Ko-Produktionsleiter Thomas Fischer hält die Fäden in der Hand. Auf seinem tragbaren Computer ist präzise dargestellt, wie Kulissen, Technik – und was sonst noch alles benötigt wird für ein perfektes Bühnenbild – ineinandergreifen sollen. Die vielen vorangegangenen Sommertheater-Aufführungen an stets illustren Orten im Bereich der Stadt haben die Verantwortlichen gelehrt, auch auf vermeintlich nachrangige Details zu achten.