Am Wochenende vom 16. bis 18. August erhebt sich erneut eine Freiluft-Bühne auf der Grünfläche an der Seebühne am Salinensee in Bad Dürrheim und bietet mit dem tollen Ambiente Kulturgenuss Open-Air.

Das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ hält bereits zum neunten Mal Einzug in Bad Dürrheim. Am Freitag, 16. August, sowie am Samstag, 17. August, kann die mitreißende Inszenierung von „Don Juan datet Eva“ genossen werden, die zweifellos für beste Unterhaltung sorgen wird.

Des Weiteren lädt der Sonntag, 18. August, nicht nur Familien und Kinder dazu ein, die vertrauten Abenteuer aus „Biene Maja“ in einer einzigartigen Freiluftatmosphäre am Salinensee zu erleben.

So kann es gehen: Da will man nur eins – die Liebe seines Lebens finden – und dann trifft man beim ersten Date nach dem Kennenlernen auf einer digitalen Plattform auf einen Menschen, der so überhaupt nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Doch wer weiß, vielleicht passen die beiden Suchenden ja irgendwie doch zueinander und Amors Pfeil trifft noch mitten ins Herz.

So begegnen sich der auf der Dating-App als „Don Juan“ auftretende D.J. und Eva, eine mit beiden Beinen fest im Leben stehende Frau, die in Sachen Liebe vermeintlich ganz genau weiß was sie will.

Im zunächst zaghaften, dann aber doch immer intensiveren Kennenlernen, spüren Don Juan und Eva der Tatsache nach, wie sehr doch die digitale Partnersuche einer echten Begegnung mit Haut und Haar nachsteht.

Und im immer angeregteren Austausch geraten die beiden Liebessuchenden auf eine kurzweilige Zeitreise, durch die Liebeszeitalter, auf der Suche nach der Essenz und ihrer Musik, um sich selbst immer näher zu kommen... – Amors Pfeil sei Dank.

Die Komödie „Don Juan datet Eva“ ist ein modernes und in seiner Art völlig neu konzipiertes Theaterstück, in dem das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ einmal mehr den konventionellen Theaterraum verlässt und an verschiedensten Orten abseits der klassischen Theaterbühne auftritt – und dabei auch mitten im Publikum agiert. Die Zuschauer werden dabei zu neugierigen Beobachtern, die, wenn sie es wollen, auch selbst ins Spiel mit eingreifen können.

Kaum auf der Welt, will die kleine Biene Maja gleich nach ihrer Geburt den alltäglichen Gewohnheiten des Bienenstockes entfliehen, um die weite Welt mit all ihren Abenteuern und Gefahren eigenständig kennenzulernen.

Biene Maja erlebt wunderbare Begegnungen bei ihrem großen Abenteuer. Foto: Regionentheater

Völlig neugierig macht sich die kleine Biene auf, wissend, dass die strenge und auch manchmal nervende Erzieherin Kassandra, sie stets wohlwollend begleitet. Auf der Suche nach Menschen entstehen wunderbare Begegnungen mit Kurt dem Mist-, halt nein, Rosenkäfer, Schnuck der Libelle, Flip dem Grashüpfer, Thekla der Spinne, Hannibal dem Weberknecht, einer Mücke und keine bleibt ohne Wirkung bei Maja. Doch plötzlich gerät Maja in die Fänge der Hornissen.

Basierend auf dem zeitlosen Roman von Waldemar Bonsels entführt dieses fesselnde Bühnenabenteuer das Publikum in eine Welt voller Magie, Freundschaft und unvergesslicher Erlebnisse.

Termine und Tickets

Freitag, 16. August, und Samstag, 17. August, jeweils um 20 Uhr. Einlass jeweils um 19 Uhr.

Sonntag, 18. August, 16 Uhr. Einlass um 15.30 Uhr.

Ort

Auf der hinteren Grünfläche bei der Seebühne am Salinensee.

Bewirtung

Für die entsprechende Bewirtung sorgt die Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim. Das Angebot umfasst einen Getränkeausschank sowie kleine Snacks.

Tickets

Karten für das Sommertheater gibt es bei der Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim bei der Touristinformation, unter 07726/66 62 66, per E-Mail info@badduerrheim.de, online unter www.badduerrheim.de, bei an allen Vorverkaufsstellen des Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg oder an der Abendkasse vor Ort.