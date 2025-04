Sommertheater auf der Gartenschau: Szenen sollen Freudenstädter und Baiersbronner versöhnen

1 Bei einer Probe in Tumlingen (von links): Derk Wittnebel, Tanja Schwarz, Christian Eckel, Jürgen von Bülow, Ulrike Krause, Konrad Schuler, Thomas Fischer, Andrea Bernhardt, Helga Dengler und Oliver Herberger. Foto: Gerhard Keck

Die Freudenstadt Tourismus präsentiert auf der Gartenschau Freudenstadt Baiersbronn unter dem Markenzeichen Sommertheater ein heiteres Stück mit dem Titel „Schrecklich nette Nachbarn“.









Link kopiert



Geprobt wird seit Februar. Jetzt hatte die Presse Gelegenheit zu einem Gespräch mit Verantwortlichen und Ensemblemitgliedern im Alten Schulhaus in Tumlingen. Hier und im Kurhaus Freudenstadt wird der Aufführung der letzte Schliff verpasst. Bis zum Beginn der Spielzeit am 5. August geht zwar noch einige Zeit ins Land, aber bis dahin gibt es reichlich zu tun. An 15 Abenden, jeweils dienstags bis samstags ab 18.30 Uhr, wird bis zum 23. August auf der Volksbankbühne im „Xentrum“ gespielt.