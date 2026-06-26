Sommersprossen Rottweil: Kraft und Schönheit der Musik gegen die Bedrohungen in der Welt

Beim Rottweil Musikfestival Sommersprossen feiern die Besucher inspiriert und virtuos aufgeführte Musik. Weshalb so auch das Wiederhören zum Erlebnis wird.
„Richtungsweisend“ war das letzte Kammermusikkonzert des Musik Festivals Sommersprossen in doppelter Hinsicht: Das Signum Quartett mit den Solisten Tanja Tetzlaff, Tobias Feldmann und Elisabeth Brauß unter der Intendanz Florian Donderer führten zum Ende des kammermusikalischen Teils des Festivals Werke des Aufbruchs in neue Kompositionsauffassungen auf, um mit Minimalmusik zur zeitgenössischen Musik überzuleiten – passend zum Festivalgelände der Kunststiftung Erich Hauser.