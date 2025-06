In Erich Hausers Werkhalle kommt Frauenpower

„Sommersprossen“ in Rottweil

1 Kiveli Dörken ist als Pianistin bei den kammermusikalischen Perlen am 4. Juli in Rottweil zu erleben. Foto: Giorgia Bertazzi Beim Rottweil Musikfestival Sommersprossen begegnen kammermusikalische Perlen bedeutender Komponistinnen der Musik Dvořáks.







Link kopiert



Kammermusikalische Kostbarkeiten sind am Freitag, 4. Juli, in der Werkstatthalle der Kunststiftung Hauser zu hören. Der Fokus liegt dabei an diesem Abend auf Komponistinnen, die oft im Schatten ihrer männlichen Kollegen stehen.