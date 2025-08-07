Sommersporttag in der Dollau: Oberndorfer Gymnasiasten kämpfen mit Fairness und Eifer

Dagegen kann Nieselregen nichts ausrichten: Wikingerschach, Fußballturnier und Co., dazu gute Verpflegung und Unterhaltung machen das Event in Oberndorf zum „Must“.
In der Dollau in Oberndorf fand der actionreiche Sommersporttag des Gymnasiums am Rosenberg statt, der von der SMV unter der Leitung der Verbindungslehrkräfte Hanna Meslin und Paul Kreidler organisiert worden war. Trotz des anfangs mäßigen Wetters mit Nieselregen ließen sich die Schüler nicht die gute Laune verderben und genossen einen sportlichen Tag voller Wettbewerbe und Spaß.