Sommersporttag in der Dollau: Oberndorfer Gymnasiasten kämpfen mit Fairness und Eifer

Dagegen kann Nieselregen nichts ausrichten: Wikingerschach, Fußballturnier und Co., dazu gute Verpflegung und Unterhaltung machen das Event in Oberndorf zum „Must“.

In der Dollau in Oberndorf fand der actionreiche Sommersporttag des Gymnasiums am Rosenberg statt, der von der SMV unter der Leitung der Verbindungslehrkräfte Hanna Meslin und Paul Kreidler organisiert worden war. Trotz des anfangs mäßigen Wetters mit Nieselregen ließen sich die Schüler nicht die gute Laune verderben und genossen einen sportlichen Tag voller Wettbewerbe und Spaß.

Verschiedene Wettbewerbe

Die Schüler konnten sich bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten austoben, zum Beispiel beim Volleyball draußen und zeitweise auch in der Neckarhalle. Des Weiteren konnten sie beim Spikeball, Wikingerschach und Dosenwerfen ihre Geschicklichkeit zeigen.

Das Haupt-Event war ein Fußballturnier für die Unterstufe sowie ein separates Turnier für die Mittel- und Oberstufe, bei dem die Schüler ihren Teamgeist unter Beweis stellten. Beim Turnier der Unterstufe siegte am Ende das Team von Easy Win 123 (7b), Platz 2 und 3 belegten die Mannschaften FC No Name (5c) und FC Nitro (5b).

Das Oberstufenturnier gewannen „Herr Maiers Boys“ (K1) vor dem FC Altschauerberg 08 (10a/b) und dem Team 9b.

Rundum gut aufgestellt

Für das leibliche Wohl sorgte ein Verpflegungsteam, das Pommes und Wurst im Brötchen sowie erfrischende Getränke und leckeres Eis anbot. Besonderer Dank verdienten sich Marlon Thamm für die Turnierleitung und das Technikteam, das mit passender Musik für tolle Stimmung sorgte. Die Kommentatoren Elias Lagab und Marko Gudelj versorgten die Zuschauer mit spannenden Informationen und stimmungsvoller Unterhaltung.

Die Klassenkameraden feuerten ihre Mannschaften mit großer Begeisterung an, teilweise sogar mit Cheerleader-Einlagen. Eine bunte und fröhliche Atmosphäre lag über dem gesamten Sporttag, trotz des unbeständigen Wetters. Auch die Schulsanitäter waren vor Ort, wurden jedoch glücklicherweise nur selten benötigt, da die Schüler sich mit viel Eifer und Fairness in den sportlichen Wettkämpfen engagierten.

Insgesamt war der Sommersporttag ein voller Erfolg und ein gelungenes Event für alle Beteiligten. Die Schüler konnten sich sportlich betätigen, ihren Teamgeist stärken und vor allem eine unvergessliche Zeit miteinander verbringen.