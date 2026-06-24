Sommersportfest SV Gültlingen: Der Wanderpokal geht an die „Sulzer Union“

1 Beim Sommersportfest des SV Gültlingen zeigte die Kindersportgruppe eine Aufführung, die die Zuschauer begeisterte. Foto: Steffen Ilmberger Viel los war beim Sommersportfest und dem Elfmeterturnier des SV Gültlingen: In 168 Duellen wurden 1132 Tore erzielt.







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Zu Beginn zeigten die Breitensportgruppen mit ihren Gruppenleitern eingeübte Choreographien und ernteten viel Applaus von den Zuschauern. Im Anschluss tummelten sich die circa 100 Kinder auf dem Sportplatz, um mit viel Eifer und Geschicklichkeit die vielen verschiedenen Stationen zu absolvieren. In Kooperation mit der „Kirche Kunterbunt“ wurden den Kindern Aufgaben gestellt, die mit einer Laufkarte absolviert werden konnten. Sportliches Geschick beim Hindernislauf, Sackhüpfen oder beim Fußballgolf, Kreativität beim Basteln von Armbändern und Bechern oder einfach nur Spaß haben an der Luftkanone, dem Fahrzeug-Parkour oder mit Riesen-Seifenblasen waren gefragt. Eine Urkunde war der verdiente Lohn für die bestandenen Stationen.