Sommersportfest SV Gültlingen: Der Wanderpokal geht an die „Sulzer Union“
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Beim Sommersportfest des SV Gültlingen zeigte die Kindersportgruppe eine Aufführung, die die Zuschauer begeisterte. Foto: Steffen Ilmberger

Viel los war beim Sommersportfest und dem Elfmeterturnier des SV Gültlingen: In 168 Duellen wurden 1132 Tore erzielt.

Zu Beginn zeigten die Breitensportgruppen mit ihren Gruppenleitern eingeübte Choreographien und ernteten viel Applaus von den Zuschauern. Im Anschluss tummelten sich die circa 100 Kinder auf dem Sportplatz, um mit viel Eifer und Geschicklichkeit die vielen verschiedenen Stationen zu absolvieren. In Kooperation mit der „Kirche Kunterbunt“ wurden den Kindern Aufgaben gestellt, die mit einer Laufkarte absolviert werden konnten. Sportliches Geschick beim Hindernislauf, Sackhüpfen oder beim Fußballgolf, Kreativität beim Basteln von Armbändern und Bechern oder einfach nur Spaß haben an der Luftkanone, dem Fahrzeug-Parkour oder mit Riesen-Seifenblasen waren gefragt. Eine Urkunde war der verdiente Lohn für die bestandenen Stationen.

 

Spannendes Elfmeterturnier

Fließend ging das Kinderfest in Gültlingen in ein Elfmeterturnier über. Mit einer Rekordbeteiligung von 32 Mannschaften konnte das mittlerweile neunte Elfmeterturnier gestartet werden. Jedes Team sollte möglichst oft zum Schuss kommen, in der Vorrunde startete das Turnier mit vier Gruppen mit je acht Teams. Fünf Teams je Gruppe qualifizierten sich für die Zwischenrunde, danach ging es in die teils packenden Finalrunden. „Die Schröders“ konnten ihren Titel nicht verteidigen und landeten auf Platz fünf. Im kleinen Finale unterlag „LiveTV“ den „Kaizer Chiefs“.

Siegerehrung beim Elfmeterturnier des SV Gültlingen: Den dritten Platz belegten die Kaiser Chiefs (rechts), Platz eins ging an die Sulzer Union (Mitte) und auf den zweiten Platz schafften es die Wildberger Jungs (links). Foto: Steffen Ilmberger

Im darauffolgenden Finale setzen sich die „Sulzer Union“ gegen die „Wildberger Jungs“ knapp mit 4:3 durch und sicherten sich den Wanderpokal und die 150-Euro-Siegprämie. Die Mannschaft „Bierbier Blocksbergs“ hat sich dieses Jahr die rote Laterne gesichert und verkörperte wie kein anderes Team: Dabeisein ist alles. Leider war sie zur Siegerehrung schon „ausgeflogen“. In den 168 Duellen wurden 1132 Tore erzielt, was einen Schnitt vom 3,4 Tore je Mannschaft bedeutet. Die „Kaizer Chiefs“ waren als Drittplatzierter unter den Finalteilnehmern über das Turnier hinweg die treffsicherste Mannschaft, ihr Schnitt lag bei 4,1 Tore je Duell.

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