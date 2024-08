Paris (dpa) -

Le Figaro: "Auch wenn die Show nicht so grandios war wie die Eröffnungszeremonie – es war aber schwierig, gegen die Seine anzukämpfen –, werden einige spektakuläre visuelle Szenen in Erinnerung bleiben."

Lesen Sie auch

Großbritannien

Mirror: "Tom Cruise zeigte einen atemberaubenden Sprung vom Stadiondach, als die Olympischen Spiele einen Publikumshit zum Finale inszenierten."

Spanien

El Pais: "Paris leuchtet Los Angeles den Weg. Auf Wiedersehen nach Paris 2024, die Spiele des Lichts nach der Kälte, der pandemischen Stille von Tokio. Die Versöhnung mit der Leidenschaft des Sports, die Festlichkeiten einer mit Hallen und Stadien voll gepackten Stadt. Von Saint-Denis bis Roland Garros, von La Défense bis Le Bourget über den Platz de la Concorde."

Österreich

Kronen Zeitung: "Waren die Sommerspiele 2021 in Tokio und die Winterspiele 2022 noch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie gestanden, wurde in Paris die Rückkehr eines echten Sportfestes gefeiert. Dem wurde auch bei der Schlussfeier Rechnung getragen. (...) Zum Abschluss gab es einen Vorgeschmack auf die Spiele 2028 in Hollywood: viel Starpower. Die US-Nationalhymne performte R&B-Star H.E.R., Filmheld Tom Cruise seilte sich von der Stadionfassade ab und nahm Biles die Flagge aus der Hand, um sie aus dem Stadion zu bringen."

Schweiz

Blick: "Die Organisatoren der nächsten Olympischen Spiele in Milano Cortina (2026) und in Los Angeles (2028) werden sich strecken müssen, um zumindest gleichzuziehen. Aber auch die beste Organisation ist nichts, ohne die Begeisterung der Menschen. Nach der ernüchternden Leere bei den Corona-Spielen in Tokio vor drei Jahren sehnten sich die Menschen nach großen Emotionen. Egal, in welchen Stadien man vorbeischaute, sie waren fast immer voll."

USA

New York Times: "Die Feier, die die Spiele beendete - mit Akrobaten, einem Tom-Cruise-Auftritt und einem Feuerwerkteppich - war nicht so kühn wie die Bootsparade auf der Seine, mit der die Spiele 17 Tage zuvor begannen, und dennoch ein passendes Finale einer Nacht, die Sport und Style und Theater zu hohen Kunst erhob."

Los Angeles Times: "Keine andere Stadt dieser Welt kann tun, was Paris in den vergangenen drei Wochen getan hat, das Drama olympischer Wettkämpfe vor den Kulissen eines glitzernden Eiffelturm und den prachtvollen Gärten von Versailles präsentieren. Die Olympischen Spiele 2024 mit dem klassischen Drumherum und der schier unendlichen visuellen Schönheit, haben eine wichtige Frage gestellt: Wie kann Los Angeles das überhaupt übertreffen?"