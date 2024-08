Sommerspiele in Paris: Kein Olympiasieg für Weltmeister: Basketballer nur um Bronze

3 Johannes Thiemann versucht gegen Frankreichs starke Defensive zu punkten. Foto: Marcus Brandt/dpa

Das Halbfinale Deutschland gegen Frankreich wird zu einem dramatischen Basketball-Kampf. Nach einem Einbruch in Halbzeit zwei ist für den Weltmeister maximal noch Bronze möglich.









Paris - Der große Gold-Traum der deutschen Basketballer ist auf bittere Art und Weise geplatzt. Der Weltmeister verlor bei den Olympischen Spielen im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich in einer dramatischen Partie mit 69:73 (33:33) und verpasste damit das Endspiel. Stattdessen geht es für Dennis Schröder und Co. nun am Samstag (11.00 Uhr) in Paris um die Bronzemedaille. Gegner sind dann entweder die NBA-Stars aus den USA oder Serbien.