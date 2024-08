Ferien im Klosterhof VS 50 Jahre lachende Kindergesichter

Der VS-Sommerzauber feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. Alle Jungen und Mädchen sind in den Sommerferien willkommen, die vielen Spielgeräte am Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof zu nutzen und am Programm teilzunehmen.