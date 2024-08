Hoch hinaus, sportlich mit viel Drive unterwegs, eigene Kreativität ausleben oder eintauchen in die faszinierende Welt der Bienen? Der erste Block des Oberndorfer „Sommerspass“-Programms bot den Kindern bereits viel Unterhaltung, manche neue Erkenntnis – und in bestem Sinne „Sommespass“.

Jeder geht mit einem Pokal nach Hause

So nahmen knapp 30 Kinder ab sieben Jahren beim Go-Kart-Schnupperkurs des Automobil-Clubs Schwarzwald teil. Auf dem Verkehrsübungsplatz in Hochmössingen wurden die kleinen Fahrer erst einmal eingewiesen und ihnen in groben Zügen erklärt, auf was Acht zu geben ist. Dann ging es auch schon in die Praxis, und von Runde zu Runde stellte sich schon ein Lernerfolg ein. Abgerundet wurde alles mit einer kleinen Siegerehrung, bei der jedes Kind ein Pokal erhielt.

Fingerfertigkeit bei der Schmuckherstellung

Im Jugendraum der „Linde 13“ hat die Stadtjugendpflege eine Schmuckwerkstatt angeboten. Hier konnten 13 Kinder ab acht Jahren an einem Vormittag einzigartigen und individuellen Schmuck selbst herstellen. Vom Perlenarmband bis hin zur Regenbogenkette – die Kinder konnten mit viel Fingerfertigkeit ihre eigenen Ideen umsetzen.

Der Honig darf auch verkostet werden

Der Bezirksimkerverein Oberndorf hatte wieder zum „Bienenwunder“ eingeladen. Hierbei konnten neun Kinder durch ein kleines Theaterstück vieles über das Leben der Bienen lernen. Anschließend gab es einen kleinen Theorieunterricht über das Leben der Biene und ihre Aufgaben. Mit Schutzausrüstung durften die Kinder an die Bienenstöcke und konnten gemeinsam mit Gerhard Heizmann eine Bienenkönigin und Drohnen beobachten.

Gut verschleiert dürfen sich die Kinder den Bienen nähern Foto: Stadtjugendpflege

Eine Honigverkostung durfte natürlich auch nicht fehlen. Man konnte sogar zwischen Wald- und Blütenhonig auswählen. Zum Abschluss konnten alle Kinder Bienenwachskerzen herstellen.

Erfahrungen in der Vertikalen sammeln

Für die daheimgebliebenen Kinder ein besonderer Ausflug im Rahmen des Kinderferienprogramms ist der Besuch der Kletterhalle K5 in Rottweil. In Kooperation mit dem DAV veranstaltete die Stadtjugendpflege dort einen Schnupperkletterkurs. Treffpunkt war vormittags vor dem Rathaus in Oberndorf, von wo aus es mit einem Feuerwehrbus der Abteilung Aistaig und einem PKW nach Rottweil ging.

Nach der Einweisung in die Sicherheitsrichtlinien der Kletterhalle stand ein kurzes Aufwärmprogramm auf dem Plan. Hier mussten die Kinder ihre Schnelligkeit und Koordination durch zugerufene Kommandos der beiden Betreuer unter Beweis stellen. Danach ging es dann auch schon ans Eingemachte.

Mit Gurt und Seil gesichert, kletterten die Kinder verschiedenste Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Wer es hierbei bis ganz nach oben schaffte, konnte sich aus einem dort befestigten Korb eine Belohnung in Form einer kleinen Süßigkeit erklettern.

Wettkampf auf dem Boulderparcours

Nach dem Klettern mit Seil ging es für die Kinder weiter in den Boulder-Bereich. „Bouldern“ bezeichnet das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Dabei stand ein kleiner Wettkampf an. In zwei Gruppen eingeteilt, sollten die Kinder beim Kopf-an-Kopf-Speedklettern einzelne Puzzleteile erklettern und diese dann zusammensetzen.

Zum Abschluss konnten die Kinder selbst entscheiden, ob sie noch frei bouldern wollten oder lieber am Seil gesichert den Weg unters Hallendach suchten.

Sichtlich erschöpft, aber glücklich, trat man am frühen Nachmittag den Rückweg nach Oberndorf an, wo die jungen Gipfelstürmer schon von ihren Eltern erwartet wurden.