Ferienprogramm in Sulz Forscherdrang im kühlen Neckar-Nass

Die heimischen Flüsse haben viel Leben in sich. Steinfliegenlarven, Wasserasseln und Strudelwürmer fanden die jungen Teilnehmer, als es hieß: „Fisch on Tour“. Mit feinen Sieben und Mikroskop erforschten die Kinder, was da alles kreucht und fleucht.