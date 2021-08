27 Ausgelassene Stimmung herrscht auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Foto: Eich

Tag zwei beim Sommersound VS Warm-Up: Am Freitagabend sorgten die Dorfrocker aus Franken mit Partyrockmusik für ausgelassene Stimmung am Druckzentrum Südwest.

Villingen-Schwenningen - Party, Schlager, Rock, Volksmusik und Country – funktioniert diese Mischung? Und ob, wie die drei Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann, besser bekannt als Dorfrocker, seit vielen Jahren zeigen. Bei ihrem Auftritt am Druckzentrum Südwest startete das Trio aus dem fränkischen Kirchaich mit ihrem Titel "Engelbert Strauss". Während das Publikum den Auftritt anfangs noch von seinen Sitzplätzen aus verfolgte, hielt es die Besucher anschließend nicht mehr auf ihren Stühlen.

Bühnenshow statt Traktortour

Während andere Künstler ähnlich wie ihre Fans monatelang auf Auftritte verzichten mussten, touren die Dorfrocker seit Mitte Mai schon wieder durch die Lande, und das fast täglich. Das Konzert zum Sommersound VS Warm-Up war dennoch für die drei Musiker eine willkommene Unterbrechung ihrer bisherigen Traktortour. Ganz ohne Traktor, aber dafür mit jeder Menge Party- und Gute-Laune-Songs im Gepäck, begeisterten sie ihre Zuhörer. Und schnell war auch Sänger Tobi klar: "Heute ist es geil!"

Dass sie Musiker zum Anfassen sind, bewiesen die drei Brüder aus Unterfranken auch trotz Corona von Anfang an. Noch vor Konzertbeginn mischten sie sich immer kurz wieder unter die Fans. Die Brüder Adrian (8) und Bastian (6) aus Mönchweiler gehörten zu den Glücklichen, die ein Foto mit Musiker Markus ergattern durften. Er habe schon den ganzen Morgen im Kindergarten fleißig die Lieder seiner Lieblingsband mit der Erzieherin geübt, um heute Abend richtig mitsingen zu können, erzählt Bastian.

Egal ob Dirndl, Lederhose oder Dorfrocker-Shirt – viele Fans waren im passenden Outfit gekommen. So auch die Freundinnen Mia Rowinji und Lara Meier aus Engen, die die Dorfrocker schon mehrere Male live erlebt haben, auch bei einem ihrer vielen Traktorkonzerte. "Ihre Songs sind einfach klasse zum Mitsingen und geben der Volksmusik einen neuen Touch", finden die 37-Jährigen.

Alkoholfreies Radler für den Franken

Und so sang Tobias auf der Bühne "auf das Leben, die Frauen, den lieben Gott und das Bier". Obwohl er sich über die Getränkespende aus dem Publikum erst zu freuen schien, war schnell klar: Einer der Fans wollte ihm einen gehörigen Streich spielen. Denn statt einem kühlen Bier, das der Franke zum Ölen seiner Stimme gerne gehabt hätte, gab es "ein alkoholfreies Radler?" – Sänger Tobi wurde aber "gerettet" und bekam ein anderes Fläschchen.

Bereits zum dritten Mal spielten die Dorfrocker rund um das Druckzentrum, und obwohl die ersten beiden Auftritte schon einige Jahre her sind, konnten sie sich noch gut daran erinnern, dass Marion, ein treuer Fan aus VS, die am Freitag natürlich in der ersten Reihe saß, auch zum dritten Mal das Konzert der Franken miterlebte.

Als Dankeschön holten die drei Brüder sie kurzerhand auf die Bühne und sangen zusammen mit ihr den Hit der Münchener Freiheit "Ohne Dich schlaf ich heut’ Nacht nicht ein." Nicht nur für Marion, auch für die übrigen Fans war der Abend ein besonderes Erlebnis.