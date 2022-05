1 Wincent Weiss eröffnet am 5. August, ab 20 Uhr, das Open-Air "Sommersound VS" am Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen. Foto: Köstlin

Mittlerweile kennt ihn in Deutschland jeder: Wincent Weiss hat die Bühnen erobert und mit seiner Musik die Menschen in den Bann gezogen. Am 5. August tritt er im Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen auf.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Wer das Glück hat, bereits Karten für das Sommersound VS zu haben, kann sich am Freitagabend, 5. August, auf Wincent Weiss freuen. Der junge Musiker wird die Bühne unter anderem mit Liedern aus seinem Erfolgsalbum "Irgendwie anders" und seinem neuesten Album "Vielleicht Irgendwann" füllen. Letzteres ist seit gut zwei Monaten in der Deluxe Edition erschienen – mit gleich zwei neuen Singles.

"Morgen" und "Irgendwie auch nicht" zeigen gleich zwei verschiedene Stimmungen des Musikers, der sich in dem einen Song mit freudigem Blick Richtung Zukunft wendet und im anderen das herzzerreißende Gefühl beschreibt, jemanden loslassen zu müssen. Der Abend beim Sommersound VS wird definitiv von Stimmung getragen, denn genau das ist Weiss‘ Stärke.

Nahbar und am Boden geblieben

Mit mehreren Auszeichnungen – wie dem "Echo", dem Publikumspreis "Goldene Henne" und einer "Goldenen Kamera" – ist er laut einer Pressemitteilung "oben angekommen". Dennoch zeigen seine Songs und auch der Künstler sich selbst nahbar und am Boden geblieben. Seine Geschichten sind nachvollziehbar und nehmen den Zuhörer mit in eine andere Welt.

Und das ist es auch, worauf sich die Besucher des Sommersound VS freuen können. Einen Abend lang der eigenen Welt entkommen und sich beim Konzert in eine andere entführen lassen. Unterstützt wird der Sänger hierbei von seiner Band mit Benni Freibott (Gitarre), Manuel Weber (Keyboard), Manfred Sauer (Bass) und Florian Kettler (Schlagzeug).

Weitere Top-Künstler beim Sommersound VS

Aber mit dem Top-Künstler nimmt das Open-Air-Festival Sommersound VS erst seinen Lauf. Schon am nächsten Tag geht es mit TheBossHoss weiter. Die Band rockt am Samstag, 6. August, ab 20 Uhr das Druckzentrum Südwest. Dicht gefolgt von den Fantastischen Vier, die am 7. August ab 20 Uhr dort auftreten. Das Open-Air beenden wird Mark Forster, der erst am 12. August – ausnahmsweise in der Südwest-Messe – ab 19 Uhr auftreten wird.

Wincent Weiss – Sommertour 2022

Termin: Freitag, 5. August 2022, 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Ort: Druckzentrum Südwest, Villingen-Schwenningen.

Tickets: ab 49,90 Euro, unter www.schwabo.de/tickets oder bei der Hotline 07423/7 87 90 (Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr).