Popmusik – auf Englisch, Spanisch und Italienisch: Musikliebhaber kommen beim Sommersound VS voll auf ihre Kosten, wenn Nico Santos, Alvaro Soler und Giovanni Zarrella auf der Bühne stehen.

Gemeinsam mit der Eventmanagement-Firma KARO-events und der Stadt Villingen- Schwenningen organisiert und präsentiert der Schwarzwälder Bote den Sommersound VS.

An Erfolg anknüpfen Mit Wincent Weiss, The BossHoss, den Fantastischen Vier und Mark Forster wurde im vergangenen Jahr der Sommersound VS veranstaltet. Es war ein großer Erfolg, etwa 20 000 Zuschauer feierten ausgelassen bei bestem Sommerwetter mit ihren Idolen. An diesen Erfolg soll auch in diesem Jahr angeknüpft werden. Das Festival verspricht ein spektakuläres Wochenende mit drei Top-Acts, die die zwölf mal zehn Meter große Bühne auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in VS rocken werden.

Nico Santos Den Auftakt macht der 30-jährige Singer- und Songwriter Nico Santos. Er wird das Sommersound VS-Festival am Freitag, 4. August, eröffnen. Der aus Bremen stammende Künstler, der in Mallorca aufwuchs und zudem auch Musikproduzent ist, überzeugt mit energiegeladenen Bühnenshows und seiner einzigartigen Stimme. Mit der Single „Rooftop“ schaffte er 2017 den ultimativen Durchbruch, seit dem gibt es für den sympathischen Künstler kein Halten mehr. Zahlreiche Konzerte, Tourneen, Fernsehauftritte – wie beispielsweise in der diesjährigen Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ – und eine Vielzahl an Gold- und Platinauszeichnungen bestätigen den Erfolg des Popsängers. Allein im Sommer 2022 gab Santos über 50 Konzerte. Im Rahmen seiner Sommer-Ride-Tour ist er derzeit in ganz Deutschland unterwegs und macht auch Halt in der Doppelstadt Villingen-Schwenningen. Mit im Gepäck hat er viele seiner Hits wie „Safe“, „Home“ und „Better“, aber auch neue Lieder wie „All You Need Is Love“, welches im Mai diesen Jahres erschienen ist.

Alvaro Soler Für spanisches Urlaubsfeeling sorgt am Samstag, 5. August, der deutsch-spanische Sänger Alvaro Soler. Für Soler ist der Auftritt beim Sommersound VS nicht sein erstes Mal, er war bereits beim Sommersound Warm-Up 2021 in Villingen-Schwenningen zu Gast und eroberte damals schon die Herzen der Konzertbesucher im Sturm. Alvaro Soler ist ein Weltstar: Mit seinen drei Studioalben „Eterno Agosto“, „Mar de colores“ und „Magia“ sowie reihenweise Hits wie „Sofia“, „La Cintura“ und „Magia“ meldet er insgesamt mehr als fünf Milliarden Streams und wurde weltweit mit über 150 Gold- und Platin-Awards gefeiert. Seine Lieder versprühen Lebensfreude und laden zum Singen und Tanzen ein, aber er kann auch leise. Soler ist mehr als gute Laune, das zeigen Songs wie „Niño perdido“ und „Alma de luz“. Zuletzt war der charismatische Sänger in der TV-Sendung „The Voice Kids“ als Juror zu sehen. Der 32-jährige Sänger ist in Barcelona geboren und in Japan aufgewachsen. Heute lebt der Musiker zwischen Berlin und Barcelona, spricht fünf Sprachen und ist in der Welt zu Hause. Die Konzertbesucher können sich auf ein Konzert der Extraklasse freuen.

Alvaro Soler bringt mit seinem Auftritt am Samstag, 5. August, den spanischen Sommer in die Doppelstadt. Foto: Martin Garcor

Giovanni Zarrella Abrunden wird das Festival-Wochenende am Sonntag, 6. August, Giovanni Zarrella. Gemeinsam mit seiner Live-Band wird der Sänger seine Lebensfreude live auf die Bühne der Doppelstadt bringen. Zarrella ist in Hechingen geboren, Sohn italienischer Eltern und startete seine Karriere 2001 mit der Casting-Band „Bro’Sis“. Seit vielen Jahren ist der 45-Jährige nun als Solokünstler unterwegs, hat bereits drei Alben veröffentlicht und ist Gastgeber der erfolgreichen Fernsehsendung „Die Giovanni Zarrella Show“. In der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“ ist er zudem als Juror zu sehen. Mit seinem dritten Album „Per Sempre“ konnte Giovanni Zarrella im letzten Sommer erneut alles abräumen und schon zum zweiten Mal in Folge als Solokünstler Platz eins der deutschen und österreichischen Charts erobern. Auf seinem Album präsentiert er Welthits auf Italienisch. So erklingen Lieder wie „Angels“ von Robbie Williams, „Careless Whisper“ von George Michael und „The Winner takes it all“ von ABBA in einem neuen musikalischen Gewand. Beim Sommersound VS wird Giovanni Zarrella den deutsch-italienischen Sommer auf die Bühne holen. Dabei wird er mit seinen Entertainer-Qualitäten und seiner Musikalität die Fans begeistern.

Die italienische Lebenslust hat Giovanni Zarrella am Sonntag, 6. August, im Gepäck. Foto: Marcel Brell

Das Festivalgelände Alle Konzerte finden auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest, Auf Herdenen 44, in Villingen-Schwenningen statt. An den drei Augusttagen verwandelt sich der Parkplatz in ein Festivalgelände mit Platz für bis zu 7000 Leute. Im Sinne der Zuschauer und um Konzerte im ganz besonderen familiären Charme zu ermöglichen, wird das Gelände aber auf maximal 4000 Besucher pro Abend beschränkt, teilt Christoph Römmler, Geschäftsführer von KAROevents mit.

Kulinarisch ist auch auf dem Gelände auch einiges geboten. Zahlreiche Stände bewirten an den drei Tagen die Festivalbesucher. Von Steaks, Würsten, Pizza, Eis, Flammenkuchen, Langos bis zu Bier, Softgetränken und Wasser ist alles dabei. Des Weiteren stehen Toilettenwagen bereit. Die Künstler werden – wie auf Tourneen üblich – sicherlich ihre Merchandise-Stände mit dabei haben, an denen man allerlei Fanartikel erstehen kann.

Ausgelassene Stimmung herrschte im vergangenen Jahr beim Sommersound VS auf dem Druckzentrumsgelände: Hier beim Auftritt von The BossHoss. Foto: Marc Eich

Die Anreise Das Druckzentrum Südwest liegt direkt an der Bundesstraße 523 und ist somit gut erreichbar. Parken können die Besucher im Gebiet Auf Herdenen, allen voran auf dem großen Parkplatz des Schwarzwald-Baar-Centers, aber auch entlang der Straße Auf Herdenen gibt es Parkplätze oder auf dafür zur Verfügung gestellten benachbarten Firmengrundstücken. „Parkflächen sind mehr als reichlich vorhanden“, verspricht Römmler.

Wer mit dem ÖPNV anreist, kann an der Bushaltestelle „Herdenen Nord“ aussteigen. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Druckzentrum Südwest. Verbindungen beispielsweise am Freitag und Samstag vom Bahnhof Villingen oder Schwenningen sind mit Bus Nummer drei möglich. Der genaue Fahrplan mit individueller Starthaltestelle kann online unter https://mein-move.de/fahrplan-auskunft/ eingesehen werden.

Sommersound VS

Veranstaltungsort

Alle Konzerte finden auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest, Auf Herdenen 44, in Villingen-Schwenningen statt. Die Konzerte starten alle jeweils um 20 Uhr, das Gelände öffnet ab 18.30 Uhr seine Türen. Es gibt nur Stehplätze.

Tickets

Eintrittskarten für Sommersound VS gibt es online unter www.schwabo.de/tickets oder telefonisch unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90.