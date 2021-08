3 Bei den Dorfrockern am Freitagabend standen Party, Rock- und Volksmusik im Vordergrund. Foto: Eich

Besser hätte der Titel der viertägigen Festivalreihe nicht passen können: Das Sommersound VS Warm-Up begeisterte mit vier mitreißenden Open-Air-Konzerten am Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen, die vom Musikstil ganz unterschiedlich waren, aber eines gemeinsam hatten: Sie sorgten nach langer Corona-Pause für sommerliche, ausgelassene Stimmung bei den Fans.

Villingen-Schwenningen - Da war das Konzert am Sonntag, mit dem der Popsänger Joris mit viel Power und jeder Menge gefühlvoller Songs den Schlusspunkt des viertätigen Open-Airs setzte. Diesmal waren es die sehnsuchtsvollen Mitsingmelodien des 31-jährigen Ostwestfalen, allen voran "Willkommen Goodbye" oder auch "Sturm und Drang", die das überwiegend weibliche Publikum in den Bann zogen und für Gänsehaut-Momente sorgten.

Gelungener Musikmix an den vier Open-Air-Abenden

Rockiger, aber ebenso emotional ging es am Samstagabend mit den vier Jungs von Revolverheld zu. Vor nahezu ausverkauften Plätzen spielte die deutsche Rock-Pop-Band um Sänger Johannes Strate ihre bekannten Hits ("Ich lass für Dich das Licht an" oder "Halt Dich an mir fest"), stimmten in manchen Liedern aber auch kritische Töne an, die zum Nachdenken anregen. Den Fans jedenfalls gefiel alles, was Revolverheld, die sich vor fast 20 Jahren gegründet haben, an unverwechselbarer Live-Energie in Villingen-Schwenningen auf die Bühne zauberten. Und dem nicht genug: Johannes Strate ging sogar auf Tuchfühlung mit den Fans und mischte sich unter die Menge.

Wem der Sinn mehr nach Party, Rock und Volksmusik stand, der war am Freitagabend auf dem Platz vor dem Druckzentrum richtig aufgehoben: Die drei fränkischen Dorfrocker schauten mittlerweile zum dritten Mal beim Schwarzwälder Boten vorbei und zeigten sich in gewohnter Manier wiederum ganz auf "Du und Du" mit ihren Fans, die teilweise sogar passend in Dirndl oder Lederhose gekommen waren. So war es nicht verwunderlich, dass eine passionierte Dorfrocker-Anhängerin aus Villingen-Schwenningen kurzerhand zum gemeinsamen Singen von den Brüdern Tobias, Markus und Philipp auf die Bühne geholt wurde.

Den fulminanten Auftakt der Konzertserie machte bereits am Donnerstagabend der charismatische Deutsch-Spanier Álvaro Soler. Mit einer großen Portion Latin-Pop, vielen Gute-Laune-Ohrwürmern und noch mehr ansteckender südländischer Lebensfreude feierte der Sänger zusammen mit den rund 1000 Fans eine große Sommernachts-Party.

Vorgeschmack auf die Konzertreihe im August 2022

Es ist also voll und ganz aufgegangen, das Konzept des Warm-Ups auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest, das zusammen von Christoph Römmler von der "KARO-events GmbH" aus Teningen und Timo Fasching, Marketingleiter der Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft, auf die Beine gestellt worden war. Die Corona-Auflagen – mitunter gab es ausschließlich Sitzplätze – taten der Stimmung an den vier Abenden keinen Abbruch, im Gegenteil: Meist schon mit dem ersten Song, den die Musiker auf ihren jeweiligen Konzerten präsentierten, konnten sie die Zuschauer von den Sitzen reißen und zum Mitklatschen und -tanzen animieren. Die Festivalserie hat gezeigt, dass Live-Konzerte selbst in diesen besonderen Zeiten möglich sind – und für Künstler und Fans auch notwendig.

Doch es wird noch heißer: Denn gleichzeitig hat das Warm-Up einen Vorgeschmack auf das gegeben, was im August 2022 an selbem Ort auf alle Musikliebhaber wartet: das Sommersound VS mit den Künstlern Mark Forster, Wincent Weiss, The BossHoss und den Fantastischen Vier.