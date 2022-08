1 Noch sieht es wild aus auf dem Druckzentrum-Parkplatz: Was noch aussieht wie ein Lkw, wird zur großen Sommersound-Bühne. Foto: Schölzel

Villingen-Schwenningen - Der Parkplatz des Druckzentrums in Villingen verwandelt sich: Noch scheint es kaum erkennbar zu sein, was hier aus all den Stahlträgern, Holzpaletten und herumstehenden Lkws entstehen soll, doch spätestens am Freitagabend muss sie soweit sein, die große Bühne des diesjährigen Sommersounds VS.

Arbeiten im vollen Gange

Die Zeichen stehen gut: Trotz der sommerlichen Hitze von knapp 34 Grad gleicht der Parkplatz des Druckzentrums einem Bienenstock im Hochbetrieb. Reihenweise Gabelstapler fahren wild umher, Absperrgitter werden bereitgestellt, Bühnenteile werden herangetragen, 40-Tonner bahnen sich den Weg über den Parkplatz, um das große Puzzle der perfekten Festivalbühne schnellstmöglich zusammenzufügen. Von all dem Aufwand hinter den Kulissen kriegen die Fans nichts mit: Diese dürfen sich entspannt auf den Sommersound-Auftakt mit Wincent Weiss am Freitag und auf The BossHoss (Samstag), die Fantastischen Vier (Sonntag) und Mark Forster (12. August) freuen. Diese Highlights bringen garantiert den perfekten (Sommer-) Sound.