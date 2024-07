Einen Leckerbissen für alle Brass-Fans gibt es am Samstag, 3. August, ab 17 Uhr beim Sommersound VS. Unter dem Motto „Eine Bühne – vier Bands“ zeigen gleich zwei erfolgreiche Brassbands geballte Power: LaBrassBanda und Querbeat.

Ergänzt wird das rund fünfstündige Programm durch die Brassbuebe und Brasstastisch, die den Auftritt beim Sommersound VS bei einem Wettbewerb gewonnen haben.

LaBrassBanda LaBrassBanda startet wieder richtig durch. Die achtköpfige Formation rund um den Leadsänger und Trompeter Stefan Dettl stammt aus der Nähe vom Chiemsee. Beim Sommersound VS präsentieren sie sich in neuer Besetzung: Die Tuba bläst, anstatt Stefan Huber, seit 2022 nun Matthias Hoffmann und an der E-Gitarre steht Julian Buschberger. Ihr letztes Studioalbum veröffentlichten sie 2021 unter dem Namen „Yoga Symphony No. 1“.

Lesen Sie auch

LaBrassBanda rund um Stefan Dettl rocken die Bühne auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest. Foto: David Königsmann

Querbeat Querbeat, ein 13-köpfiges Kollektiv, lebt für die Bühne und für den Rausch in Energie aus Publikum und Tönen. Denn Querbeat ist Liebe und ganz viel Optimismus, teilt die Band mit. Eine Summe von Statements ist das aktuelle Studioalbum „Radikal Positiv“, welches Platz zwei der deutschen Albumcharts erreichte. Mit viel Brass-Instrumenten, klarer politischer Haltung, rauem Gesang und Live-Energie wollen sie die Bühne des Sommersounds VS zum Beben bringen.

Querbeat wollen mit ihrer Energie das Publikum in Villingen-Schwenningen zum Tanzen bringen. Foto: Moritz Künster

Die Brassbuebe Die Brassbuebe aus Wehr sind eine neunköpfige Band mit Brass-Besetzung, die es seit 2013 gibt. Das Repertoire beinhaltet Pop-, Rock-, Chart- sowie typische Power-Brass-Eigenarrangements mit gelegentlichen Gesangseinlagen.

Die Brassbuebe sorgen für Stimmung. Foto: Die Brassbuebe

Brasstastisch Die Formation Brasstastisch aus Eisenbach hat die Jury des Wettbewerbs überzeugt und den Auftritt beim Sommersound VS gewonnen. Gegründet wurde die Formation im Jahr 2016 und bringt seitdem Festzelte und Hallen zum Beben. „Die Besucher können sich auf Brass-Musik der Extraklasse freuen“, verspricht Bandmitglied Lars Gehring, der den Sound von Brasstastisch auch als Rock-Brass zum Mittanzen bezeichnet.

Sommersound VS

Weiteres Programm

Donnerstag, 1. August: Andrea Berg; Sonntag, 4. August: PUR

Veranstaltungsort

Alle Konzerte finden auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest, Auf Herdenen 44, in Villingen-Schwenningen statt.

Beginn

Die Konzerte von Andrea Berg und PUR starten um 20 Uhr. Der Brass-Abend beginnt um 17 Uhr. Es gibt nur Stehplätze auf dem Gelände.

Tickets

für alle Konzerte gibt es unter www.schwabo.de/tickets und www.karoevents.de oder unter 07423/7 87 90.