Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt der Festivalsommer in Baden-Württemberg zurück. Um den Start in den Sommer so richtig zu feiern und das Gefühl von Freiheit zu zaubern, gibt es beim Sommersound VS vier Abende lang Top-Musiker zu sehen.















Villingen-Schwenningen - "Nachdem wir im letzten Jahr mit unserem Sommersound VS-Warm-Up eine gelungene Premiere hatten, freuen wir uns sehr, dass wir dieses Jahr endlich den großen Sommersound VS veranstalten können", freut sich Timo Fasching, Abteilungsleiter des Verlagsmarketing beim Schwarzwälder Boten, auf das bevorstehende Open-Air-Festival. Mit Alvaro Soler, Joris, Revolverheld und den Dorfrockern wurde im vergangenen Jahr Corona getrotzt. Und die Vorfreude auf Konzerte und Festivals wurde gesteigert.

Das Verlangen nach Live-Konzerten steigt

"Das Live-Erlebnis ist durch nichts zu ersetzen und die Sehnsucht nach Live ist groß", bestätigt Christoph Römmler, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur Karoevents, das Verlangen nach Live-Konzerten. "Das hören wir jeden Tag an der Ticket-Hotline." Und dieses Jahr ist es dann so weit: Mit dem Ende der Corona-Verordnungen und dem Fallen der meisten Regeln, kann der Festival-Sommer – wie man ihn kennt und liebt – zurückkommen.

Mit Karoevents und der Stadt Villingen-Schwenningen als Partner im Gepäck, veranstaltet der Schwarzwälder Bote das Sommersound VS zum ersten Mal in voller Größe – und das auch noch inmitten der Festlichkeiten zum 50. Jubiläum der Doppelstadt.

Jeweils einen Abend lang entertainen die Musiker ihre Zuschauer und reißen diese mit in die Welt der Musik. Am Wochenende vom Freitag, 5. August, bis zum Sonntag, 7. August, begeistern Wincent Weiss, TheBossHoss und Die Fantastischen Vier das Publikum auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Am Freitag, 12. August, feiert dann Mark Forster auf dem Gelände der Südwest Messe den Sommer.

Auch Römmler freut sich schon auf den Sommer: "Ich bin sehr sicher, dass alle unsere Künstler dem Publikum einheizen und den Platz zum Kochen bringen – endlich wieder Live!"

Wincent Weiss macht den Anfang am 5. August

Beginnend mit Wincent Weiss am Freitag, 5. August, startet das Open-Air-Festival in einen stimmungsgeladenen Abend. Mit seinen Liedern überzeugt der Musiker stets damit, dass er seine Zuhörer in eine andere Welt – eine Welt voller Gefühle und Erinnerungen entführt. Sowohl gute Laune als auch leicht melancholische Erinnerungen werden beim Zuhören geweckt.

TheBossHoss rockt die Bühne am 6. August

Weiter geht es mit TheBossHoss am Samstag, 6. August – und damit wird das Gelände des Druckzentrums Südwest in eine ganz andere Stimmung gerockt. Die sieben Musiker hinter der Band TheBossHoss geben dort ihr neues Album "Black is Beautiful" zum Besten. Mit echtem Rock ’n’ Roll geben sie ihren Zuschauern mit ihrer Musik die notwendige Portion Adrenalin und das Gefühl von Freiheit. Der Abend wird mit der kompletten Bandbreite der "Urban Cowboys" gefüllt sein.

Die Fantastischen Vier bringen am 7. August Hip-Hop nach VS

Zum Abschluss des Wochenendes, treten am Sonntag, 7. August, Die Fantastischen Vier auf – und bringen deutschen Hip-Hop auf die Bühne beim Druckzentrum Südwest. Das Publikum erwartet ein Abend voll mit 30 Jahren Musikgeschichte. Denn mussten Die Fantastischen Vier 2019 coronabedingt ihre "30 Jahre LIVE Tour" noch verschieben, holen sie diese in 2022 nach. Und zwar in vollem Ausmaß.

Mark Forster tritt auf der Südwest Messe am 12. August auf

Enden wird das Sommersound VS mit Mark Forster auf dem Gelände der Südwest Messe am Freitag, 12. August. Da wird noch einmal richtig der warme Sommer ausgekostet. Mit seinem Album "Liebe" reißt er die Zuschauer in den Bann und zeigt sich, wie man ihn kennt. Der Typ von nebenan, dem man einfach zuhören muss.

Info: Termine

Freitag, 5. August, Wincent Weiss, Druckzentrum Südwest

Samstag, 6. August, TheBossHoss, Druckzentrum Südwest

Sonntag, 7. August, Die Fantastischen Vier, Druckzentrum Südwest

Freitag, 12. August, Mark Forster, Südwest Messe, Messe 1

Tickets

Tickets für das Sommersound VS gibt es unter www.schwabo.de/tickets oder der Ticket-Hotline unter 07423/7 87 90 (zuzüglich vier Euro Versand). Die Hotline ist immer Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr zu erreichen.

