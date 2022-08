Sommersound VS

5 Schlange stehen für den Einlass – der Andrang für das Konzert mit Wincent Weiss ist groß. Foto: Eich

Es ist ein gebührender Auftakt für den Sommersound VS: Der Singer-Songwriter Wincent Weiss sorgt auf dem Gelände des Druckzentrums für beste Stimmung. Damit dieser Abend für die vielen Fans unvergesslich bleibt, sind im Hintergrund zahlreiche helfende Hände im Einsatz.















Villingen-Schwenningen - Eine ausgelassene Festivalstimmung herrscht auf dem Gelände des Druckzentrums bereits am frühen Freitagabend und erreicht mit dem Auftritt des 29-jährigen Künstlers seinen Höhepunkt. Wincent Weiss zieht die Konzertbesucher beim Sommersound-Auftakt in seinen Bann und sorgt nicht nur für einen Gänsehautmoment.

Im Hintergrund wird derweil geschwitzt, organisiert und koordiniert. Vier Caterer sorgen für das Festival-Feeling und dafür, dass es den Fans an Nichts fehlt. "Ich bin zum ersten Mal bei einem solchen Konzert", freut sich Markus Lauffer, der "Lauffis Food Wägele" betreibt. Man merkt dem gelernten Hotelfachmann an, wie sehr er sich freut, Teil dieses sommerlichen Konzertabends zu sein. Der Gastronom verwöhnt seine Gäste mit Corn Dogs – frittierte Hotdogs am Stiel – und Pulled Pork Burger.

Gute Musik, gutes Wetter und viele Gäste

Für eine kühle Erfrischung sorgen Manuela und Rainer Rieger, die hinter der Theke ihres Eiswagens stehen. Auch für sie ist es das erste Konzert unter dem Veranstalter Karoevents. Ob die beiden Wincent Weiss-Fans sind? "Vielleicht werden wir es nach diesem Abend", sagt Rainer Rieger und lacht.

Grischa Brand und sein Team von "Holzöfele Flammkuchen" aus Waldkirch verzaubern die Gäste mit französischen Leckereien. "Einen Bezug zu Villingen-Schwenningen habe ich dadurch, weil ich hier an der FH studiert habe", verrät Brand. Es werde alles frisch für die Konzertbesucher zubereitet. Worauf sich das Team besonders freut? "Gute Musik, gutes Wetter und viele Gäste."

Fans kaufen sich ein besonderes Erinnerungsstück

Immer größer wird die Schlange am Essens-Stand der Familie Damm aus Donaueschingen. Mit Gyros, Burger und Pommes stärken sich die Fans vor dem Konzertbeginn. An den beiden Getränke-Ständen herrscht derweil gute Stimmung. Rund 35 Mitglieder des KSV Tennenbronn versorgen die Konzertbesucher bei den heißen Temperaturen mit Getränken in entsprechenden Wincent Weiss-Bechern – und das nicht zum ersten Mal. Die Sportler sind bereits beim Sommersound Warm-Up im vergangenen Jahr dabei gewesen.

Nicht nur für Speis und Trank ist beim Sommersound-Auftakt gesorgt. Ein ganz besonderes Erinnerungsstück kaufen sich die Fans bei Bella und Stefan am Wincent-Weiss-Merchandisestand. Ob Caps, ein aktuelles Tour-T-Shirt oder sogar eine Wincent-Weiss-Badeente – an dem Verkaufsstand ist nicht nur der Andrang seit Beginn an groß, sondern auch für alle Fan-Herzen etwas dabei.

Für ausreichend Sicherheit ist beim Konzertauftakt gesorgt

Relativ entspannt trotz 3000 Konzertbesuchern zeigen sich die Night Guards Südbaden, die für die Sicherheit der Konzertbesucher verantwortlich sind und auch schon häufiger bei Konzerten des 29-jährigen Singer-Songwriters im Einsatz waren. Die Security-Männer haben sich auf verschiedenen Positionen verteilt und ein Einsatzleiter sorgt dafür, dass alles entsprechend koordiniert ist. Ähnlich gestimmt ist auch die Polizei, die mit insgesamt fünf Mann beim Sommersound-Auftakt für Sicherheit sorgt. Da vor allem viele Familien mit Kindern an diesem Abend den Künstler bejubeln, ist Polizeibeamter Felix Kaiser gelassen.

Die Sicherheitskräfte haben jedenfalls gute Arbeit geleistet – als die letzten Töne aus den großen Lautsprechern erklingen, merkt man den zufriedenen Gesichtern an, dass der Sommersound-Auftakt nicht nur viel zu schnell vorbei gewesen, sondern auch rundum gelungen ist.