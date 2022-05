The BossHoss tritt am 6. August beim Druckzentrum auf

1 TheBossHoss tritt am Samstag, 6. August, beim Sommersound VS am Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen auf. Foto: Philip Scholl

Nach dem Auftritt von Wincent Weiss am 5. August, startet das Sommersound VS am Samstagabend, 6. August ab 20 Uhr in die zweite Runde. The BossHoss treten auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen mit ihrem Album "Black is Beautiful", das 2018 erschien, auf.















Villingen-Schwenningen - "Die glorreichen Sieben des Rock melden sich im Sommer 2022 machtvoll zurück und gehen noch einmal mit ihrem achten Album ›Black is Beautiful‹ auf Tournee"i, heißt es in einer Pressemitteilung. Das heißt, jeder der bereits Karten für den Auftritt von The BossHoss am 6. August im Druckzentrum Südwest hat, kann sich auf Lieder wie "AYO", "Till I Want No More" oder eben den Titel "Black is Beautiful" freuen.

Auf den Punkt gebracht

"AYO" ist übrigens laut Sänger Boss Burns in einem Interview mit Red Bull der "Ruf der Ruf der Freiheit". Er zeigt genau das, was die Band mit ihrem achten Album verewigt hat: Echten Rock ’n’ Roll, die notwendige Portion Adrenalin und das Gefühl von Freiheit. Das Album repräsentiere eben die "gesamte Bandbreite der Urban Cowboys", heißt es in einer Pressemitteilung.

TheBossHoss hat seit der Gründung der Band nicht nur sieben verschiedene Alben, unterschiedliche Musikrichtungen und die eigene Entwicklung dargestellt – sie haben genau damit auch Erfolg. Neben der "Goldenen Kamera" und dem "ECHO", wurden sie auch mit dem "World Music Award" ausgezeichnet und finden besondere Anerkennung unter den Menschen durch ihre Mitarbeit an den Shows "Sing meinen Song", "The Voice of Germany" und "The Voice Kids". Mit ihrer humorvollen und entgegenkommenden Art hat das Front-Duo Boss Burns (Alec Völkel) und Hoss Power (Sascha Vollmer) viele Herzen erobert und auch schon mehrfach den Sieger beziehungsweise die Sieger bei "The Voice of Germany" gecoacht.

Mehr als nur dunkel

Zurück zum Album: Warum ist Schwarz eigentlich so schön? (Black is Beautiful) Schwarz ist nicht nur die Farbe der Nacht, der Dunkelheit, des Unbekannten und eben des Rock ’n’ Rolls. Sie verkörpert das Verlangen von Rebellen, Out-Laws und Party-Tieren nach Freiheit und Ungebundenheit – und eben dieses Verlangen treibt auch The BossHoss mit voller Leidenschaft an.

Die Band – bestehend aus Boss Burns (Gesang, Waschbrett), Hoss Power (Gesang, Gitarre), Hank Williamson (Mandoline, Banjo, Mundharmonika), Russ T. Rocket (Gitarre), Guss Brooks (Kontrabass), Frank Doe (Schlagzeug) und Erneste Escobar de Tijuana (Perkussion) – wird also bestimmt dafür sorgen, dass die Bühne bebt und mehr als nur gerockt wird.

Das Konzert

The BossHoss – Black is Beautiful – Summer 2022

Termin: Samstag, 6. August 2022, 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Ort: Druckzentrum Südwest, Villingen-Schwenningen

Tickets: ab 55,50 Euro, unter www.schwabo.de/tickets oder bei der Hotline 07423/7 87 90 (Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr)

Überblick Sommersound VS

Freitag, 5. August, Wincent Weiss, Druckzentrum Südwest

Samstag, 6. August, TheBossHoss, Druckzentrum Südwest

Sonntag, 7. August, Die Fantastischen Vier, Druckzentrum Südwest

Freitag, 12. August, Mark Forster, Südwest Messe, Messe 1