The BossHoss rockt das Festival am Druckzentrum am 6. August

1 Alec Völkel (links) und Sascha Vollmer (rechts) gehören der siebenköpfigen Band TheBossHoss an. Am Samstag, 6. August, ist TheBossHoss beim Sommersound VS zu Gast. Los geht es um 20 Uhr beim Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen. Foto: Britta Pedersen/dpa

"Black is beautiful" heißt es am Samstag, 6. August, wenn die Musiker der Band The BossHoss ab 20 Uhr auf der Bühne des Druckzentrumsgeländes in Villingen-Schwenningen stehen. Das Sommersound VS bringt auch am zweiten Festivaltag einen echten Top-Act in die Doppelstadt.















Villingen-Schwenningen - "Die glorreichen Sieben des Rocks melden sich im Sommer 2022 machtvoll zurück", heißt es in einer Pressemitteilung. Und genau in diesem Sommer macht The BossHoss Halt beim Sommersound VS. Mit im Gepäck haben sie ihr achtes Album "Black is beautiful". Das Album erschien bereits im Jahr 2018, beinhaltet zwölf Songs und präsentiert die gesamte Bandbreite der selbst ernannten "Urban Cowboys".

Das Publikum darf sich an diesem Abend auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest auf Hits wie "AYO", "Till I Want No More" oder eben "Black is beautiful" freuen.

Das Album "Dos Bros" erreicht die Chartspitze

Die Band wurde 2004 gegründet und zwei der Gründungsmitglieder sind auch heute noch mit dabei: Alec Völkel, besser bekannt als Boss Burns, und Sascha Vollmer alias Hoss Power. Das erste Album von TheBossHoss erschien im Mai 2005 unter dem Titel "Internashville Urban Hymns" und belegte Platz elf der deutschen Charts. In den letzten 18 Jahren ihrer Bandgeschichte erschienen insgesamt acht Alben, ihr siebtes Studioalbum "Dos Bros", welches im September 2015 veröffentlicht wurde, erreichte Platz eins der deutschen und österreichischen Albumcharts.

Auch im Fernsehen beliebte Künstler

Neben ihrer Musikkarriere sind Vollmer und Völkel auch im Fernsehen unterwegs. Von 2011 bis 2013 waren sie als Coaches in der Casting-Sendung "The Voice of Germany" zu sehen. Im Jahr 2016 nahmen sie bei dem TV-Format "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" teil und 2017 agierten sie darin sogar als Gastgeber der Sendung, die in Südafrika aufgenommen wird. 2019 nahmen die beiden Rocker noch einmal den Doppelstuhl bei The Voice ein, dieses Mal aber bei The Voice Kids. Mit ihren Schützlingen, den zwei Mädchen Mimi und Josefin, heimsten die Coaches sogar den Sieg ein.

Warum ist die Farbe Schwarz so schön?

Doch warum heißt das aktuelle Album von The BossHoss eigentlich "Black is beautiful"? "Schwarz ist die Farbe der Nacht, der Gefahr, des Unbekannten und des Rock ’n’ Roll. Sie ist das Markenzeichen von Rebellen, Outlaws (übersetzt Gesetzlose) und Party-Tieren, die alle nach Freiheit und Abenteuern suchen. Ein Verlangen, das auch The BossHoss mit Leidenschaft antreibt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Band – bestehend aus Boss Burns (Gesang, Waschbrett), Hoss Power (Gesang, Gitarre), Hank Williamson (Mandoline, Banjo, Mundharmonika), Russ T. Rocket (Gitarre), Guss Brooks (Kontrabass), Frank Doe (Schlagzeug) und Erneste Escobar de Tijuana (Perkussion) – wird bestimmt dafür sorgen, dass am Samstagabend, wenn es langsam dunkel wird und der Himmel sich schwarz färbt, die Bühne bebt und bei dem ein oder anderen Zuschauer das Verlangen von Freiheit und Abenteuer wächst.

Das Sommersound VS und Tickets

Das Gelände des Druckzentrums verwandelt sich vom 5. bis 7. August und das Messegelände Südwest am 12. August in eine Festival-Location, denn dann findet das Sommersound VS statt. Neben The BossHoss treten Wincent Weiss (5. August, 20 Uhr, Druckzentrum), Die Fantastischen Vier (7. August, 20 Uhr, Druckzentrum) und Mark Forster (12. August, 19 Uhr, Messegelände Schwenningen) auf. Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Beginn. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es bereits im Vorverkauf unter www.schwabo.de/tickets oder unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90 (zuzüglich vier Euro Versand). Die Hotline ist immer Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr zu erreichen.