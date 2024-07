Im August ist es wieder soweit: Der Sommersound ertönt in Villingen-Schwenningen. Das beliebte Festival auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest verspricht auch in seinem vierten Jahr ein echter Knaller zu werden.

Gemeinsam mit der Eventmanagement-Firma KARO-events und der Stadt Villingen-Schwenningen organisiert und präsentiert der Schwarzwälder Bote vom 1. bis 4. August den Sommersound VS.

Los geht es am Donnerstag, 1. August, um 20 Uhr mit Schlagerstar Andrea Berg. Sie ist die Ausnahmekünstlerin der deutschen Musik schlechthin. Über 30 Jahre an der Spitze der deutschen Schlagerszene, ausverkaufte Tourneen, Erfolge und Hits wie keine andere Künstlerin: Was ist das Erfolgsgeheimnis von Andrea Berg? Was lieben die Fans an ihr?

Es ist ihre Liebe, ihre Echtheit, ihre Wärme und ihre Authentizität, heißt es in einer Mitteilung. „Das merken die Menschen“, sagt Andrea Berg und ergänzt: „Ich freue mich riesig auf das Wiedersehen mit meinen Fans und bin aufrichtig dankbar für die unzähligen unvergesslichen Momente, die wir gemeinsam erleben dürfen.“

Riesenparty mit allen Hits

Mit Blick auf ihr Konzert in der Doppelstadt verspricht sie: „Da lassen wir es richtig krachen.“ Und ergänzt: „Wir kommen mit großer Besetzung – entweder ganz oder gar nicht – und feiern eine Riesenparty mit allen Hits über ‚Du hast mich tausendmal belogen‘, ‚Houston‘, ‚Ja, ich will‘, ‚Kilimandscharo‘ oder ‚Die Gefühle haben Schweigepflicht‘.“

Auch wenn ein Abend fast nicht ausreicht, um alle Hits zu spielen, wird Andrea Berg beim Sommersound VS auch schon ein paar Songs aus dem neuen Album präsentieren, das 2025 erscheinen wird.

Der Sommersound VS

Weiteres Programm

Samstag, 3. August: Brass-Abend mit vier Bands. Sonntag, 4. August: PUR

Veranstaltungsort

Alle Konzerte finden auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest, Auf Herdenen 44, in Villingen-Schwenningen statt.

Beginn

Die Konzerte von Andrea Berg und PUR starten um 20 Uhr. Der Brass-Abend beginnt um 17 Uhr.

Eintritt

Tickets für alle Konzerte gibt es unter www.schwabo.de/tickets und www.karoevents.de oder unter 07423/787 90.