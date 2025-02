Narrenspiegel der Villinger Glonkis Von Riesenspinne und dem Wunderteig

Viele Geschichten sind beim Redaktionsteam der Villinger Glonki-Gilde eingetrudelt. So ist von manchem Malheur zu lesen. Am Samstag bietet der Verein das Blatt an einem Stand in der Innenstadt und beim Verkauf an der Haustüre an.