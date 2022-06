1 Mark Forster tritt im Rahmen des Sommersound VS am Freitag, 12. August, auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen auf. Mit im Gepäck hat er sein Album "Liebe". Foto: Jens Koch

Wer nach den Auftritten von Wincent Weiss, TheBossHoss und Die Fantastischen Vier noch nicht genug hat… dann ab zu Mark Forster. Sein Konzert am Freitag, 12. August, ab 19 Uhr bildet den Abschluss des Sommersound VS.















Villingen-Schwenningen - Auf dem Gelände der Südwest Messe in Villingen-Schwenningen feiert er mit dem Publikum sein Studioalbum "Liebe", welches 2018 erschienen ist.

Als einer der "Deutschpoeten" unserer Zeit bekannt, startete Mark Forster seine Musikkarriere im Jahr 2012. Seit seinem Durchbruch mit dem Lied "Au Revoir" geht es für den Musiker nur bergauf. Nicht nur die beliebtesten Preise räumt er ab – wie den Bambi, Echo oder die "1Live Krone" – seine Veröffentlichungen landen nahezu alle in den Top Ten der Charts. Und ganz nebenbei hat er auch noch Zeit für den sympathischen Coach bei "The Voice of Germany".

Gute Laune und trotzdem nachdenklich

Forster ist vor allem für seine Sympathie bekannt. Auch bei "Liebe" klingt er wie der Typ von nebenan, dem man fast schon zuhören muss. Er kreiert in seinem Album nicht nur gute Laune, sondern versetzt den Zuhörer auch mal in eine nachdenkliche Stimmung. Und das schafft er zwar auch gut alleine, holt sich aber dennoch – bodenständig, wie er ist – mal Künstler dazu. Unter anderem arbeiten auch Sido sowie Maro und Maurice Kirya an Songs mit.

Für diese Künstler und sein Album ist ihm kein Weg zu weit. Um die verschiedenen Stimmungen und seine Songs zu produzieren, reiste er an verschiedenste Orte – London, Florenz, Uganda oder auch eben Berlin. Und eines sticht bei "Liebe" heraus – es ist Mark Forster. Das Album klingt ganz unverwechselbar nach ihm und bleibt seiner Art treu.

Wer also Mark Forster näher kennenlernen und seine Musik hautnah erleben will, kann sich auf das Sommersound VS freuen, sich Karten im Vorverkauf besorgen und gemeinsam auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen am 12. August, den Abschluss des Open-Air-Festivals feiern.

Konzertübersicht

Mark Forster – "Liebe"

Termin: Freitag, 12. August, 19 Uhr, Einlass ab 17 Uhr

Ort: Südwest Messe, Messe 1, Villingen-Schwenningen

Tickets: ab 55,50 Euro, unter www.schwabo.de/tickets oder bei der Hotline 07423/7 87 90 (Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr)

Sommersound VS

Freitag, 5. August, Wincent Weiss, Druckzentrum Südwest

Samstag, 6. August, TheBossHoss, Druckzentrum Südwest

Sonntag, 7. August, Die Fantastischen Vier, Druckzentrum Südwest

Freitag, 12. August, Mark Forster, Südwest Messe, Messe 1

