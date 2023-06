Die größten deutschen Hits auf Italienisch neu interpretiert – Giovanni Zarrella weiß, wie er seine Fans begeistern kann. Am 6. August wird der charismatische Sänger beim Sommersound VS den deutsch-italienischen Sommer auf die Bühne holen.

In atemberaubender Geschwindigkeit hat sich Giovanni Zarrella in den letzten Jahren mit großem Fleiß, Vielseitigkeit und seinem italienischen Charme an die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche gearbeitet. Am Sonntag, 6. August, rundet der charismatische Entertainer mit seiner Live-Band das Sommersound-Festival in Villingen-Schwenningen ab. Die Besucher auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest können sich auf pure italienische Lebensfreude und beste Unterhaltung freuen.

Die Musik ist seine Leidenschaft

Seine Leidenschaft für die Musik steht für Giovanni Zarrella seit Jahren im Mittelpunkt und sein großer Traum, 2022 auf Solotournee zu gehen, entpuppte sich in ganz Deutschland als Riesenerfolg. Ab Sommer 2023 wird er in auserwählten Städten – darunter auch beim Sommersound in Villingen-Schwenningen – erneut auf Tournee gehen.

Er interpretiert Klassiker neu

Neben den größten deutschen Hits auf Italienisch wird er Pop-Klassiker aus seiner Heimat und einige musikalische Überraschungen live präsentieren. Die Fans können sich auf sonniges Dolce-Vita-Feeling freuen, wenn der temperamentvolle Künstler musikalisch eine gelungene Brücke zwischen den größten Klassikern der jüngeren deutschen Musikkultur und der Sprache seines Elternhauses schlägt und vollkommen neu präsentiert.

Aufgewachsen ist der Sohn italienischer Eltern im beschaulichen Hechingen und verfolgte schon immer den Traum, auf einer großen Bühne zu stehen, die Menschen mit Liedern zu begeistern und sie für einen Moment dem Alltag zu entreißen. Seit er im Sommer 2019 sein gefeiertes „La vita è bella“ – Solodebüt vorgelegt hat, zählt er zu den größten Stars der aktuellen Popschlager-Landschaft. Mit seinem zweiten Album „CIAO“ hat der sympathische Sänger noch einen draufgesetzt und sofort die Spitze der internationalen deutschen Charts erobert. In den vergangenen Jahren hat er auch in vielen anderen Bereichen geglänzt – als Moderator, Gast-Schauspieler, Synchronsprecher, Social-Media-Größe oder begnadeter Fußballer. Mit seiner eigenen Show ist er inzwischen auch im Fernsehen erfolgreich. Dennoch kehrt er immer wieder zur Musik zurück.

Gebührender Abschluss des Festivals

Beim Sommersound VS wird Giovanni Zarrella den deutsch-italienischen Sommer auf die Bühne holen. Dabei wird er mit seiner Vielfältigkeit, seinen Entertainer-Qualitäten und seiner Musikalität begeistern und das Festival gebührend abschließen.

Sommersound VS

Giovanni Zarrella

Sonntag, 6. August, 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen, 59,90 Euro (Stehplatz).

Weiteres Programm

Freitag, 4. August: Nico Santos; Samstag, 5. August: Alvaro Soler

Veranstaltungsort

Druckzentrum Südwest in VS, Beginn jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Eintrittskarten

gibt es unter www.schwabo.de/tickets oder unter 07423/7 87 90.