Sommersound VS: Geballte Brass-Power macht den Abend perfekt

1 Die Band Querbeat sorgt beim zweiten Abend des Sommersounds für ein grandioses Finale. Foto: Marc Eich

Ausgezeichnete Stimmung, gut gelauntes Publikum und eine große Portion Blasmusik – am zweiten Abend feierte das Sommersound-Festival Brass-Premiere. Zum ersten Mal standen gleich vier Bands auf der Bühne am Druckzentrum Südwest.









Am frühen Samstagnachmittag ist es noch ruhig auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Die Caterer richten nach und nach ihre Essensstände für den großen Ansturm und auf der Bühne erklingen beim Soundcheck die ersten Blasmusik-Töne. Alle machen sich bereit für einen Abend, den es so beim Sommersound VS noch nie gegeben hat.