Giovanni Zarrella kehrt am 6. August dahin zurück, wo er vor vier Jahren eines seiner ersten Comeback-Konzerte gab. Im Gespräch erinnert er sich daran und gibt einen Ausblick auf das, was die Besucher beim Sommersound VS erwartet: eine große Show.

Sommer, Sonne, gute Musik und jede Menge Herzlichkeit, das verspricht das Sommersound VS-Festival in diesem Jahr. Ganz besonders trifft das auf den Mann zu, der zum Festivalfinale am Sonntag, 6. August, die große Bühne vor dem Druckzentrum Südwest betritt: Giovanni Zarrella.

Die Originalband aus der TV-Show ist mit dabei

„Ich freue mich riesig auf diesen Abend“, sagt der gebürtige Hechinger, „nicht zuletzt weil genau dort vor vier Jahren mein Comeback so richtig in Schwung gekommen ist.“ Damals hatte er mit seinem Album „La Vita è bella“ und 300 Gästen dem Magazin „Waldrausch“ zu dessen erstem Geburtstag gratuliert.

Giovanni Zarrella feierte vor vier Jahren im Druckzentrum Südwest in Villingen gemeinsam mit 300 Fans den ersten Geburtstag des „Waldrausch“-Magazins. Foto: Michael Kienzler

„Dieses Album war für mich als Solokünstler das wichtigste Album. Das hat mich zurückgeholt auf die musikalische Landkarte und hat alles verändert.“

In der Tat: Mittlerweile hat er nicht nur weitere erfolgreiche Alben präsentiert, sondern hat mit der „Giovanni Zarrella Show“ eine große Samstagabendshow, die nicht nur innerhalb kürzester Zeit jeweils ausverkauft ist, sondern jedes Mal Millionen Fernsehzuschauer begeistert. In der aktuellen Staffel von „The Voice“ ist der 45-Jährige zudem als Coach mit von der Partie.

Zarrella fährt das komplette Programm auf

Und dann gibt es noch die Open-Air-Konzerte wie jenes beim Sommersound VS. Und anders als vor vier Jahren, als er ganz alleine auf der Bühne stand, fährt Zarrella jetzt das komplette Programm auf und bringt seine Liveband aus der Zarrella-Show inklusive Bläsern, Backgroundsängerinnen und dem musikalischen Leiter Christoph Papendieck mit. „Das ist ohne Übertreibung eine Weltklasseband“, schwärmt er und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit ihr live zu performen.

„Der Junge kommt nach Hause“

„Wir werden ganz viele Momente aus der Show haben“, verrät er, dass es nicht einfach „nur“ ein Konzert werden wird.

Die Konzertbesucher in Villingen dürfen sich auf zahlreiche Elemente und Momente aus der „Giovanni Zarrella Show“ freuen. Foto: Oliver Forstner

Kurzum: „Es wird eine deutsch-italienische Nacht und auch für mich ein ganz besonderer Termin“, betont Zarrella, „das wird sicher auch sehr emotional für mich, eben weil da alles los ging. Der Junge kommt nach Hause.“

Das Festival

Konzertgelände

Die Konzerte am Druckzentrum Südwest haben einen ganz besonderen Charme. Rund 2000 bis 4000 Besucher waren vergangenes Jahr pro Abend gekommen, um in einer fast schon familiären Atmosphäre gemeinsam mit den Künstlern zu feiern.

Auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest geht es vom 4. bis 6. August wieder rund.

Veranstalter

Gemeinsam mit der Eventmanagement-Firma Karoevents und der Stadt Villingen-Schwenningen organisiert und präsentiert der Schwarzwälder Bote den Sommersound VS 2023.

Programm

Das Festival eröffnen wird Nico Santos am Freitag, 4. August. Der Singer-Songwriter und Musikproduzent überzeugt mit energiegeladenen Bühnenshows und Liedern, die im Kopf bleiben. Für spanisches Flair sorgt Alvaro Soler am Samstag, 5. August. Der deutsch-spanische Pop-Sänger begeisterte bereits beim Sommersound Warm-Up 2021. Den Schlusspunkt setzen Giovanni Zarrella und seine Live-Band aus der Giovanni-Zarrella-Show (ZDF) am Sonntag, 6. August.

Eintrittskarten

Tickets für das Sommersound VS-Festival gibt es im Internet unter www.schwabo.de/tickets oder unter der der Ticket-Hotline 07423/7 87 90.