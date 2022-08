Sommersound VS

1 Fidi Steinbeck tritt als Support-Künstlerin beim Sommersound VS am Freitag auf. Sie wird die Zuschauer auf das Konzert von Mark Forster einstimmen. Foto: Laura Besch

Nach bereits drei erfolgreichen Konzerten auf dem Gelände des Druckzentrums, feiert das Sommersound VS an diesem Freitag, 12. August, 19 Uhr, auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen seinen krönenden Abschluss.















Villingen-Schwenningen - Mark Forster tritt im Rahmen der "Liebe"-Tour auf dem Festival auf. Hits wie "Chöre", "194 Länder" und "Einmal" werden für den einen oder anderen Ohrwurm an diesem Abend und darüber hinaus sorgen. Doch bevor Mark Forster an diesem Abend die Bühne betritt, wird Fidi Steinbeck als Support die Konzertbesucher in Stimmung bringen.

Aufgewachsen in einer Musikerfamilie, entschied sich die Hamburger Sängerin und Songwriterin Fidi Steinbeck bereits im Alter von sechs Jahren für das Cello als ihr erstes Instrument. Es folgten viele Jahre klassischer Musikbildung bis sie sich immer mehr dem Singen und Songwriting widmete.

Musikalische Poesie, wie sie das Leben schreibt

Fidi schreibt deutschsprachigen Pop mit Gänsehaut-Garantie. Musikalische Poesie, wie sie das Leben schreibt. Ihre Songs sind wie eine Umarmung – emotional, nah und sich ihrer Umwelt bewusst malt sie mit poppigen Melodien, ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrem Cello musikalische Bilder, in denen wir uns sofort wiederfinden können. Und nimmt uns mit auf eine Reise in ihre fabelhafte Welt.

Teilnahme bei de The Voice of Germany

Fidi und ihr Cello kennt man beispielweise durch ihre Teilnahme beim Finale bei The Voice of Germany 2019 und einer gemeinsamen Single mit Mark Forster. 2020 hat Fidi als Independent Künstlerin hauptsächlich in Eigenregie – neben ihrer ersten Single, die sich über mehrere Playlist Platzierungen bei den großen Streaming Plattformen und mittlerweile über eine Millionen Streams freuen darf – eine EP mit dazugehörigen Singleauskopplungen und ein Weihnachtsalbum geschrieben und veröffentlicht.

2021 hat Fidi Steinbeck in vielen Songwriting-Sessions nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Künstler eine Vielzahl an Songs geschrieben und somit auch als Co-Writerin erste Releases und Erfolge feiern können.

Am Freitag veröffentlicht sie die erste Single "Leicht" von ihrem Debütalbum "Flieder", welches im Oktober erscheint.

Tickets an der Abendkasse

Eintrittskarten für das Sommersound VS-Konzert mit Mark Forster und Support Fidi Steinbeck gibt es am Freitag noch an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Einlass ist bereits zwei Stunden vorher, um 17 Uhr.