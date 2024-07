Beim diesjährigen Sommersound VS-Festival erwartet die Besucher am Samstag, 3. August, eine echte Premiere: Ein fünfstündiger Brass-Abend mit vier Bands wird für Partystimmung auf dem Druckzentrumsgelände Südwest in Villingen-Schwenningen sorgen.

Unter dem Motto „Eine Bühne – vier Bands“ ertönt die geballte Brass-Power von LaBrassBanda, Querbeat, die Brassbuebe und Brasstastisch. Los geht es um 17 Uhr, das Festivalgelände öffnet bereits um 16 Uhr.

LaBrassBanda Die achtköpfige Formation LaBrassBanda rund um den Leadsänger und Trompeter Stefan Dettl ist der Headliner des Brass-Abends und stammt aus der Nähe vom Chiemsee. Seit 2007 heizt sie dem Publikum mit ihrem Sound ein. Mit im Gepäck hat die Gruppe auch Lieder ihres Albums „Yoga Symphony No. 1“ aus dem Jahr 2021.

Querbeat Querbeat, ein 13-köpfiges Kollektiv, sind echte Rheinländer. Festivalband, Jazz-Cracks, irgendwie Karneval und eine Prise Punk-Attitude, Sommervibes und bewegende Live-Momente – Querbeat ist anders, so die Band. Mit Hits wie „Guten Morgen Barbarossaplatz“ wollen sie die Bühne des Sommersounds zum Beben bringen.

Querbeat sorgt mit vielen Brass-Instrumenten, rauem Gesang und ganz viel Live-Energie für gute Stimmung. Foto: Jan Holo

Die Brassbuebe Pop-, Rock-, Chart- sowie typische Power-Brass-Eigenarrangements mit gelegentlichen Gesangseinlagen versprechen die Brassbuebe. Die neunköpfige Formation aus Wehr ist auf zahlreichen Brass-Festivals zu Gast und nun auch in der Doppelstadt.

Brasstastisch Die Formation Brasstastisch aus dem Hochschwarzwald kann ihr Glück kaum fassen, sie gewann bei einem Wettbewerb den begehrten Auftritt beim diesjährigen Sommersound VS. „Wir haben uns darüber megamäßig gefreut“, sagt Lars Gehring, „nicht zuletzt, weil an diesem Abend auch Idole von uns, LaBrassBanda und Querbeat, auf der Bühne stehen werden“, so Bandmitglied Lars Gehring. Gegründet wurde die Formation im Jahr 2016 und bringt seitdem Festzelte und Hallen zum Tanzen.

Das Gelände Alle Konzerte des Sommersounds VS finden auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest, Auf Herdenen 44, in Villingen-Schwenningen statt. An den drei Augusttagen (1., 3. und 4. August) verwandelt sich der Parkplatz in ein Festivalgelände. Das Druckzentrum liegt direkt an der Bundesstraße 523 und ist gut erreichbar. Auch kulinarisch wird auf dem Gelände wieder einiges geboten sein. Von Burger über Crêpes bis Thainudeln – Food-Trucks haben eine bunte Auswahl parat.

Weiteres Programm

Donnerstag, 1. August: Andrea Berg; Sonntag, 4. August: PUR

Veranstaltungsort

Alle Konzerte finden auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest, Auf Herdenen 44, in Villingen-Schwenningen statt.

Beginn

Die Konzerte von Andrea Berg und PUR starten um 20 Uhr. Der Brass-Abend am 3. August beginnt um 17 Uhr. Es gibt nur Stehplatz-Tickets.

Tickets

für alle Konzerte gibt es unter www.schwabo.de/ tickets und www.karoevents.de oder unter 07423/7 87 90. Das PUR-Konzert ist bereits ausverkauft.