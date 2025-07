Der Countdown läuft: In zwei Wochen findet der Sommersound VS statt. Das Festival auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen verspricht spektakulär zu werden.

Die Konzertbesucher können sich auf tolle Festivalabende mit ausgelassener Stimmung und guter Musik freuen. Von Pop bis Schlagerrock: Musikliebhaber kommen vom 1. bis 3. August beim Sommersound VS voll auf ihre Kosten, wenn Rea Garvey, Ben Zucker und Nena auf der Bühne stehen.

Rea Garvey Das Festival wird am Freitag, 1. August, von Rea Garvey eröffnet. Der irische Singer-Songwriter tritt im Rahmen seiner „Halo“-Tour in der Doppelstadt auf. Mit weltweit zig Millionen verkaufter Alben, knapp einer Milliarde Streams, unzähligen Auszeichnungen, zahlreichen ausverkauften Tourneen und wochenlangen Top-Chartplatzierungen stieg Rea Garvey mit verschiedenen musikalischen Projekten (wie „Reamonn“) und hochkarätigen Kollaborationen zu einem der erfolgreichsten Künstler Deutschlands auf. Auch seine TV-Auftritte bei „The Voice of Germany“ oder bei „The Masked Singer“ beweisen, das Rea Garvey durch und durch ein Entertainer ist.

Lesen Sie auch

Rea Garvey bei „The Masked Singer“. Am Freitag, 1. August, eröffnet er den Sommersound VS. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ben Zucker „Wer einmal die Chance hatte, Ben Zucker live auf der Bühne zu erleben, wird diesen Abend nie wieder vergessen“: Am Samstag, 2. August, haben seine Fans diese Chance, wenn der Musiker beim Sommersound VS die Bühne rockt. Der gebürtige Berliner mit der markanten Stimme weiß, wie er die Bühne zum Beben und seine Fans zum Jubeln bringt. Kaum ein anderer schafft es, die treibenden Beats aus Rock, Pop und Schlager so zu vereinen, wie er.

Nena Den fulminanten Schlusspunkt setzt Nena am Sonntag, 3. August. Nena führt ihre erfolgreiche „Wir gehören zusammen“-Tournee dieses Jahr fort und verzaubert das Publikum mit ihren neuen und alten Hits. Wenn „99 Luftballons“ erklingt, gibt es kein Halten mehr. Die Pop-Ikone weiß genau, wie sie ihre Zuhörer begeistert.

Nena ist seit den 80ern nicht mehr aus der deutschen Popwelt wegzudenken. Am 3. August kommt sie nach VS. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Anreise Die Anreise zum Festival ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto möglich.

Rund um den Sommersound VS

Das Programm

Freitag, 1. August: Rea Garvey; Samstag, 2. August: Ben Zucker; Sonntag, 3. August: Nena. Beginn jeweils um 20 Uhr, Einlass jeweils ab 18.30 Uhr.

Veranstaltungsort

Druckzentrum Südwest, Auf Herdenen 44, in Villingen-Schwenningen.

Tickets

für den Sommersound VS gibt es online unter www.schwabo.de/tickets, unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90, unter www.karoevents.de oder unter 07641/96 28 28 40 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Es handelt sich um Stehplatztickets.

Verpflegung

Zahlreiche Essens- und Getränkestände sorgen für kulinarischen Genuss.