Der Festival-Sommer verspricht Großes: Gleich drei Top-Acts gastieren beim diesjährigen Sommersound VS vom 1. bis 3. August auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Rea Garvey Rea Garvey – der Sänger, Songwriter und Musiker – ist mit neuem Album „HALO“ im Sommer unterwegs und bespielt exklusive Sommer-Open-Air-Shows unter anderem auch in Villingen-Schwenningen. Er öffnet den Sommersound VS am Freitag, 1. August, 20 Uhr. Mit weltweit zig Millionen verkaufter Alben, knapp eine Milliarde Streams, unzähligen Auszeichnungen, zahlreichen ausverkauften Tourneen und Top-Chartplatzierungen zählt Rea Garvey zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten Künstler Deutschlands.

Rea Garvey eröffnet den Sommersound VS am 1. August. Foto: dpa/Uli Deck

Ben Zucker Ben Zucker, der gebürtige Berliner mit der markanten Stimme, weiß, wie er die Bühne zum Beben und seine Fans zum Jubeln bringt. Und weil er seine Live-Auftritte genau so liebt wie seine Fans, kommt Ben Zucker am Samstag, 2. August, 20 Uhr, in die Doppelstadt und legt einen Stopp beim Sommersound-Festival ein.

Ben Zucker – der Schlagerrocker mit der markanten Stimme – tritt ebenfalls beim Sommersound VS auf. Foto: dpa/Britta Pedersen

Nena Ein Rock ’n’ Roll-Erlebnis mit viel Gefühl und Herz verspricht das Konzert am Sonntag, 3. August, 20 Uhr, beim Sommersounds VS, wenn die Pop-Ikone Nena die Festivalbühne auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest betritt, zu werden. Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist Nena eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Nena muss man live gesehen haben. Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist genauso unverwechselbar und mitreißend wie ihre Stimme, so der Veranstalter.

Sommersound VS

Das Programm

Freitag, 1. August: Rea Garvey; Samstag, 2. August: Ben Zucker; Sonntag, 3. August: Nena. Beginn jeweils um 20 Uhr, Einlass jeweils ab 18.30 Uhr.

Veranstaltungsort

Druckzentrum Südwest, Auf Herdenen 44, in Villingen-Schwenningen.

Tickets

Tickets für den Sommersound VS gibt es online, unter der Ticket-Hotline sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.