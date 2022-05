1 Die Fantastischen Vier bringen deutschen Hip-Hop nach Villingen-Schwenningen. Beim Sommersound VS am 7. August tritt die Band im Rahmen ihrer Jubiläumstour auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest auf. Foto: moritzmumpikuenster_monsterpics

Eigentlich schon 2019 geplant, aber auf dieses Jahr verschoben: Die 30 Jahre Live-Tour findet statt. In diesem Rahmen treten Die Fantastischen Vier auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen auf. Am Sonntag, 7. August, ab 20 Uhr bringen die vier Musiker 30 Jahre Musikgeschichte auf die Bühne.















Villingen-Schwenningen - Seit 1989 begeistert die Gruppe die Herzen der Deutschen. Mit viel Leidenschaft prägen sie die deutsche Hip-Hop-Szene mit Liedern wie "Die Da!?!", "Was geht" oder "MfG – mit freundlichen Grüßen". Obwohl die vier Künstler Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And. Ypsilon auch mit Soloprojekten unterwegs sind, ist der Erfolg der gesamten Gruppe bis heute erhalten.

Genau das spiegelt sich auch in den zahlreichen Auszeichnungen der Gruppe wieder, wie der "1LIVE Krone", dem "Comet" oder dem "Bravo Otto". Außerdem sind gerade Smudo und Michi Beck besonders bekannt durch ihr Coaching bei der beliebten Musiksendung "The Voice of Germany", in der sie den Teilnehmern zum Sieg verhelfen.

Neue und alte Songs im Gepäck

Nun feiern sie – nachträglich – das 30-jährige Bestehen der Gruppe. Inmitten der großen Jubiläumstour kommen sie auch nach Villingen-Schwenningen zum Sommersound VS. Beim Druckzentrum Südwest werden sie die Zuschauer mit den besten Songs ihrer langjährigen Erfolgsgeschichte entertainen und bieten ein breites Angebot an Nostalgischem und Neuem. Im Jahr 2018 feierten sie wieder einen großen Hit: "Zusammen" mit Clueso, der auf ihrem Album "Captain Fantastic" veröffentlicht wurde. Und mitten in der Pandemie die Veröffentlichung der Single "Irgendwann". Letzteres regt durch die eher ruhige Stimmung und den tief gehenden Text zum Nachdenken an und versetzt die Fans der Gruppe in eine andere Welt.

Wer Karten für das Sommersound VS hat, kann also gespannt sein – auf eine bunte Mischung aus 30 Jahren deutscher Hip-Hop-Geschichte und der guten Laune, welche die Fantastischen Vier immerzu versprühen.

Die Fantastischen Vier – Live 2022

Termin: Sonntag, 7. August, 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr

Ort: Druckzentrum Südwest, Villingen-Schwenningen

Tickets: ab 64,90 Euro, unter www.schwabo.de/tickets oder bei der Hotline 07423/7 87 90 (Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr)

Sommersound VS – alle Konzerte

Freitag, 5. August, Wincent Weiss, Druckzentrum Südwest

Samstag, 6. August, TheBossHoss, Druckzentrum Südwest

Sonntag, 7. August, Die Fantastischen Vier, Druckzentrum Südwest

Freitag, 12. August, Mark Forster, Südwest Messe, Messe 1

