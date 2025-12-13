Sommersound VS 2026: 18 neue Songs und ein großer Wunsch

Wincent Weiss kehrt 2026 auf die Bühne des Sommersound VS zurück. Im Gespräch erzählt er von seinem neuen Album – und auf was sich seine Fans freuen können.
Wincent Weiss’ Musik verbindet. Das merkt man nicht nur bei seinen Konzerten, sondern auch an seiner treuen Fangemeinde. 2026 kommt er erneut zum Sommersound VS – mit neuem Album, frischem Bühnendesign und vielen Geschichten aus den vergangenen Jahren. Ein Gespräch über Authentizität, Veränderung und die Kunst, Menschen wirklich zu erreichen.