Sommersound VS 2024: Pur entführt seine Fans ins Abenteuerland

1 5000 Fans feiern zusammen mit Pur auf dem Druckzentrumsgelände. Manche wurden dafür kreativ. Foto: Marc Eich

Seit Stunden warteten die Fans am letzten Sommersound-Abend vor den Toren des Druckzentrums. Die Freude auf die Band Pur war riesig – genauso wie das Schwärmen der Fans. Um Punkt 18 Uhr zum Einlass stürmten die Fans das Druckzentrum, um den Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Und so manch ein Fan durfte den Bandmitgliedern am Morgen des Konzerts sogar ganz nahe kommen.









Der diesjährige Sommersound VS geht in die finale Runde und mit im Gepäck hat das Festival auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest als großes Finale noch das „pure“ Musikvergnügen für 5000 Fans mitten in Villingen-Schwenningen.