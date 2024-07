Erstmals in der Sommersound-Festivalgeschichte steht am Samstagabend nicht nur ein Act, sondern gleich vier Bands auf der Bühne.

Das gab es in der Sommersound-Festivalreihe noch nie: Ein kompletter Brass-Abend mit vier Acts.

Die Künstler sind eine bunte Mischung aus etablierten Brass-Legenden und regionalen Geheim-Tipps.

Die zwei Headliner des Abends sind mit das Beste, das die Brass-Szene zu bieten hat.

LaBrassBanda und die Jungs von Querbeat sind für zahlreiche Brass-Kombos und Nachwuchsbands schillernde Vorbilder.

Die Lederhosen-Punks von LaBrassBanda. Foto: David Königsmann

Beide Bands stehen meist als Headliner vor zweieinhalbtausend Zuschauern auf der Bühne. Beim Sommersound erleben die Zuschauer beide Brass-Größen mit nur einem Ticket und an einem Abend.

LaBrassBanda

LaBrassBanda begeistern ihre Fans mit einer unnachahmlichen Mischung aus Brass, Pop, Techno und Ska, weshalb sie unter Brass-Liebhabern auch „Lederhosen-Punks“ genannt werden.

Ihre „Brass Fire Tour“ 2024 führt die Band durch ganz Deutschland, in die Niederlande und in die Schweiz. Und zum Glück auch zum Sommersound VS.

Mit etwas Glück kommen die Gäste vielleicht in den Genuss, auch den ein oder anderen neuen Song zu hören. Die Band arbeitet derzeit am nächsten Album.

Querbeat

Die Jungs von Querbeat, die vor Kurzem noch auf dem Southside-Festival trotz Schlechtwetter-Front für beste Stimmung sorgten, sind der zweite Headliner des Sommersound-Brass-Abends.

Fragt man die Fans, lebt Querbeat schlichtweg für die Bühne. Das 13-köpfige Kollektiv ist erfrischend anders und versprüht eine explosive Mischung aus geballter Power, Festivalfeeling, Jazz-Elementen und einer ordentlichen Prise Punk.

Im Video zur neuen Single „Ok Ciao“ vermitteln Querbeat richtiges Sommerfeeling.

Ihr aktuelles Album „Radikal Positiv“ stieg sogar bis auf Platz zwei in den deutschen Albumcharts und bringt am Festival-Samstag viele positive Sommervibes, Brass-Moshpits und einmalige Live-Momente nach VS.

Brassbuebe

Mit Hits von AC/DC über Macklemore bis hin zu ABBA und Eigenkompositionen überraschen die Brassbuebe, die in der Vergangenheit schon auf der gleichen Bühne wie LaBrassBanda stehen durften, die Zuschauer.

Der Bandname ist nach eigenen Angaben Programm: Die Zuhörer dürfen sich auf eine Brass-Power-Party mit Gesang und Rap freuen. Im Gepäck haben die Musiker Trompeten, Posaunen, Saxofone, Sousaphone und ein Schlagzeug.

Bringen die Festzelte zum Beben: Die Brassbuebe. Foto: Brassbuebe

Die neunköpfige Kombo aus Wehr bespaßt seit 2013 die Festzelte und Party-Bühnen. Das Highlight der Jungs: 2019 durften sie als Gewinner der Copa Kapella auf der Hauptbühne des Woodstock der Blasmusik ihr Repertoire zum Besten geben.

Brasstastisch

Echte Gewinner sind auch Brasstastisch aus Eisenbach: Sie konnten im Vorfeld eine Jury von ihrem Können überzeugen und haben so den Auftrittsplatz beim großen Brass-Abend gewonnen.

Sie bezeichnen sich selbst mit einem Augenzwinkern als „eine Band bestehend aus elf gut aussehenden jungen Männern“. Neben einem mächtigen Bläsersatz trumpfen die Musiker mit einer Rhythmusmaschine, bestehend aus E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug, auf.

Brasstastisch ergatterten den heiß begehrten Auftrittsplatz beim Sommersound VS. Foto: Brasstastisch

Auf dem Programm stehen nicht nur moderne gecoverte Hits, sondern auch eigene Arrangements.

Band-Mitglied Lars Gehring verspricht: „Wir sind heiß auf den Sommersound.“