Die Tage bis zum großen Open-Air-Festival in VS werden immer weniger – die Vorfreude bei Besuchern und Organisatoren steigt dafür exponentiell.

Von Donnerstag, 1. August, bis einschließlich Sonntag, 4. August, herrscht Ausnahmezustand auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest.

Bei den Machern und Organisatoren des Festivals laufen die Vorbereitungen schon seit Monaten auf Hochtouren, denn nach dem Festival ist immer schon vor dem Festival.

Noch sind Restkarten zu haben

Auch der Ticketverkauf ist inzwischen in der heißen Phase angekommen.

Das PUR-Konzert am Sonntag, 4. August, ist bereits komplett ausverkauft – die verfügbaren 5000 Tickets gingen weg wie im Nu. Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ präsentiert die Kult-Band ihr aktuelles Top-Ten-Album live.

Alle glücklichen Ticket-Besitzer, die im Vorverkauf schnell genug waren, dürfen sich auch auf die ganz großen Hits und Hymnen aus 40 Jahren Band-Geschichte freuen.

Die Band um Frontmann Hartmut Engler begeistert die Fans seit fast 50 Jahren. Foto: Ralph Larmann

Einige wenige Restkarten gibt es derzeit noch für den ersten Konzertabend am Donnerstag, 1. August, mit Kult-Schlagersängerin Andrea Berg.

Sie ist eine Ausnahmekünstlerin in der deutschen Musiklandschaft und steht schon über 30 Jahre an der Spitze der deutschen Schlagerszene. Ihre Tourneen spielt Andrea Berg vor ausverkauften Hallen.

Erster Brass-Abend in der Sommersound-Geschichte

Der Brass-Abend am Samstag, 3. August, ist in diesem Jahr eine absolute Neuheit. Erstmals stehen an einem Abend gleich vier Ausnahme-Brassbands auf der Festivalbühne.

Noch gibt es Tickets für das Konzert-Highlight mit LaBrassBanda, Querbeat und den Brassbuebe. Die Besucher dürfen sich mit Brasstastisch erstmals auch auf einen regionalen Geheim-Tipp freuen. Die Band überzeugte im Vorfeld eine Jury von ihrem Können und gewann so den heiß begehrten Auftrittsplatz.

Die Gäste dürfen sich auf vier Acts an einem Abend freuen. Foto: Marc Eich

Schnell sein lohnt sich beim Ticketkauf auf jeden Fall, denn im Vergleich zum Vorjahr legen die Veranstalter bei der Organisation des Sommersounds 2024 noch eine Schippe drauf.

Genügend Platz zum Tanzen und Feiern

In diesem Jahr gibt es zusätzlich zu den Top-Acts eine noch bessere Infrastruktur.

Das Veranstaltungsgelände des Druckzentrums Südwest könnte eigentlich sogar bis zu 8000 Menschen fassen.

Einig war man sich unter den Organisatoren jedoch, diese Größenordnung bei der Anzahl der verfügbaren Tickets bewusst nicht bis zur Schmerzgrenze auszureizen.

Der Platz auf dem Geländer wird bewusst nicht bis zur Schmerzgrenze ausgereizt. Foto: Marc Eich

Die Festivalerfahrung soll auf keinen Fall durch zu wenig Platz beim Tanzen und Feiern getrübt werden.

Dafür setzt man neben den 5000 zum Verkauf angebotenen Tickets lieber auf vielfältigere gastronomische Angebote und mehr Toiletten.

Und das, obwohl es in den Vorjahren so gut wie keine Kritik an der Festivalorganisation gab.

Das Vorjahresresümee könnte nicht besser sein

Mit Nico Santos, Alvaro Soler und Giovanni Zarrella war der Sommersound 2023 „eine rundum gelungene Veranstaltung“, zieht Veranstalter Christoph Römmler Bilanz. Nach drei großartigen Künstlern und Abenden freut man sich umso mehr auf die kommende Veranstaltung.

„Das Wichtigste für uns ist immer, dass alle Gäste einen unvergesslichen Abend haben und dann auch wieder gesund nach Hause kommen“, betont der Konzerte-Macher.