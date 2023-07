Die diesjährigen Open-Air-Konzerte im Rahmen des Sommersounds in Villingen-Schwenningen haben noch nicht begonnen, da steht bereits einer der Höhepunkte für das Sommersound-VS-Festival 2024 fest.

Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ präsentieren Pur ihr aktuelles Top-Ten-Album „Persönlich“ live, am Sonntag, 4. August, 2024 auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag, 14. Juli.

Nach ihrer ausverkauften und umjubelten Hallentour in diesem Frühjahr blicken Pur bereits jetzt wieder nach vorne. Im kommenden Jahr kehrt Deutschlands Erfolgsband auf die Konzertbühnen zurück, um ihre Fans mit großen Open-Air-Shows zu begeistern.

Hartmut Engler ist die Stimme von Pur. Foto: Ralph Larmann

Auf dem Programm steht ein musikalischer Sommer der Emotionen, bei dem selbstverständlich auch die großen Hits und Hymnen aus 40 Jahren Band-Geschichte nicht fehlen dürfen. Dazu gehören echte Klassiker der deutschen Popgeschichte von „Lena“ und „Funkelperlenaugen“ über „Hör gut zu“ und „Wenn du da bist bis hin zu „Abenteuerland“.

Sommersound VS 2023 startet am 4. August

Und auf welche Stars kann sich das Publikum in diesem Jahr freuen?

Das Festival eröffnen wird Nico Santos am Freitag, 4. August. Der Singer-Songwriter und Musikproduzent überzeugt mit energiegeladenen Bühnenshows und Liedern, die im Kopf bleiben.

Für spanisches Flair sorgt Alvaro Soler am Samstag, 5. August. Der deutsch-spanische Popsänger war bereits für das Sommersound Warm-Up 2021 in der Doppelstadt zu Gast und konnte damals schon das Publikum von Beginn an für sich gewinnen.

Abrunden wird das Wochenende Giovanni Zarrella am Sonntag, 6. August. Gemeinsam mit seiner Live-Band wird der charismatische Sänger sonniges Dolce-Vita-Feeling live auf die Bühne bringen.

Sommersound VS

Programm

Freitag, 4. August: Nico Santos; Samstag, 5. August: Alvaro Soler; Sonntag, 6. August: Giovanni Zarrella

Veranstaltungsort

Druckzentrum Südwest, Beginn jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Tickets

für das Sommersound VS gibt es unter www.schwabo.de/tickets oder der Ticket-Hotline 07423/7 87 90.

Tickets

im Vorverkauf für Pur gibt es ab 14. Juli unter www.karoevents.de und 07641/96 28 28 40.