4 Rund 20.000 Konzertbesucher waren beim Sommersound 2022 insgesamt bei den Konzerten. Foto: Marc Eich

Nico Santos, Alvaro Soler und Giovanni Zarrella treten vom 4. bis 6. August beim Sommersound-VS 2023 auf. Der Vorverkauf startet am Mittwoch.















Zwar dreht sich im Moment alles um Weihnachten, und doch wirft auch schon der Sommer 2023, besser gesagt, das Sommersound-VS-Festival 2023 seine Schatten voraus. Vom 4. bis 6. August gibt es auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen wieder einen hochkarätigen Gute-Laune-Konzert-Dreierpack. Mit dabei sind Nico Santos, Alvaro Soler und Giovanni Zarrella. Der Vorverkauf startet am Mittwoch (30.11.2022).

Die vergangenen Jahre brachten Nico Santos eine Vielzahl an Gold- und Platinauszeichnungen, regelmäßige TV-Auftritte und Autorenbeteiligungen an den Hits der größten deutschen Popstars. Seine im Juni veröffentlichte Single "Weekend Lover" stieg für sechs Wochen an die Spitze der deutschen Airplay-Charts – kein anderer deutscher Künstler konnte diesen Erfolg 2022 verbuchen.

Hommage von Nico Santos an den King of Pop

Mehr als 50 Konzerte (darunter auch beim Klostersommer Hirsau in Calw) machten den zurückliegenden Sommer für Nico und seine Fans zu einer magischen Zeit, einem fulminanten Feuerwerk der Emotionen – und das soll auch beim Sommersound-VS 2023 am Freitag, 4. August, ab 20 Uhr so sein. Der aktuell erfolgreichste deutsche Popstar ist in seinem Element, wenn er die Bühne betritt und seine elektrisierende Show präsentiert. Seine Moves, seine unvergleichliche Stimme aber auch seine Hommage an den King of Pop, Michael Jackson, machen ein Konzert von Nico Santos zu etwas ganz Besonderem.

Alvaro Soler in der Welt zu Hause

Alvaro Soler ist ein Weltstar mit Gold- und Platin-Alben rund um den Globus, seine Musik sprüht vor Lebensfreude. Geboren in Barcelona, aufgewachsen in Japan, lebt de Popmusiker heute zwischen Berlin und Barcelona, spricht fünf Sprachen und ist in der Welt zu Hause.

Schon früh lernte er, wie Musik Menschen und Kulturen verbindet, Grenzen überwinden lässt. Seinen besonderen Charme versprühte er bereits beim Sommersound-VS-Warm-up 2021, als er es in Villingen-Schwenningen richtig krachen ließ.

Jetzt kehrt er am Samstag, 5. August, ab 20 Uhr auf die Bühne vor dem Druckzentrum zurück. Soler legte mit seiner Single "El mismo sol" den Grundstein seiner Karriere. Mit seinen Hitsingles wie "Sofia", "La Cintura" und "Magia" meldet er insgesamt mehr als fünf Milliarden Streams und wurde weltweit mit über 150 Gold- und Platin-Awards gefeiert.

Giovanni Zarrella: In atemberaubendem Tempo an die Spitze

Zum Abschluss des Festivals betritt ebenfalls ein Künstler die Bühne, der bereits im Druckzentrum Südwest zu Gast war. Im exklusiven "Waldrausch"-Konzert begeisterte Giovanni Zarrella, der im April 2022 von seiner Frau Jana Ina mit einer besonderen Liebeserklärung überrascht wurde, 2019 knapp 300 Abonnenten des Magazins. Jetzt kehrt er am 6. August mit eigener Band auf die große Bühne zurück, nachdem er sich in den vergangenen drei Jahren in atemberaubender Geschwindigkeit an die Spitze der deutschsprachigen Entertainment-Branche gearbeitet hat.

Mit großem Fleiß, Vielseitigkeit und seinem italienischen Charme ist der gebürtige Hechinger der Aufsteiger der letzten Jahre und auf dem Weg zum absoluten Superstar. Seine Leidenschaft für die Musik steht für Zarrella seit Jahren im Mittelpunkt und sein großer Traum, 2022 auf Solo-Tournee zu gehen, entpuppte sich in ganz Deutschland als Riesenerfolg.

Ab Sommer 2023 wird der charismatische Entertainer mit seiner großartigen Live-Band – bekannt aus seiner eigenen ZDF-Show – in auserwählten Städten – darunter auch Villingen – auf Sommertournee gehen. Neben den größten deutschen Hits auf Italienisch wird er Pop-Klassiker aus seiner Heimat und einige musikalische Überraschungen live präsentieren. Giovanni Zarrella live – das ist italienische Lebensfreude pur und großes Entertainment.

Das Sommersound-VS 2023-Festival

Nico Santos: Freitag, 4. August, 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Tickets ab 59,80 Euro (Stehplatz)

Alvaro Soler: Samstag, 5. August, 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Tickets ab 52,50 Euro (Stehplatz)

Giovanni Zarrella & Band: Sonntag, 6. August, 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Tickets ab 59,90 Euro (Stehplatz)

Vorverkauf: Tickets gibt es ab Mittwoch (30.11.2022) im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Tickethotline: 07423/7 87 90 (plus 4 Euro Versand) und unter www.karoevents.de

Weitere Informationen: www.sommersound-vs.de