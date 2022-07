1 Wincent Weiss tritt am Freitag, 5. August, 20 Uhr, beim Sommersound VS auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest auf. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Das Sommersound VS Festival steht in den Startlöchern. Am Freitag, 5. August, eröffnet der Sänger und Songwriter Wincent Weiss um 20 Uhr das an vier Tagen stattfindende Open-Air auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen.















Villingen-Schwenningen - Mit im Gepäck hat der Musiker sein neustes Album "Vielleicht Irgendwann", welches im Mai 2021 erschienen ist.

Erst im März diesen Jahres veröffentlichte Wincent Weiss eine Deluxe Edition des Albums, die neben den 15 ursprünglichen Songs noch vier brandneue Tracks sowie Akustik-Versionen von seiner aktuellen Single "Morgen" und "Wer wenn nicht wir" beinhaltet.

Sein Werdegang

2013 nahm Weiss an der zehnten Staffel der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" teil und kam unter die letzten 29 Kandidaten. Danach wurde er mit einer Coverversion auf YouTube bekannt. 2015 veröffentlichte er seine erste Single "Regenbogen" und 2016 folgte, die mit einer Platin-Schallplatte ausgezeichnete Single "Musik sein". 2017 war er mit "Feuerwerk" ebenfalls in den deutschen Charts platziert. Im April 2017 erschien sein erstes Album "Irgendwas gegen die Stille", das in den deutschen Albumcharts den dritten Platz erreichte. Sein zweites Album "Irgendwie anders" aus dem Jahr 2019 brachte die Hits "An Wunder", "Pläne" und "Kaum erwarten" hervor.

Weitere Popularität gewann der 29-Jährige durch seine Teilnahme bei dem TV-Format "Sing meinen Song – das Tauschkonzert" im Jahr 2019. Im Frühjahr dieses Jahres war der charismatische Sänger zudem als Coach in der zehnten Staffel von The Voice Kids zu sehen.

Nahbar trotz Erfolg

Mit mehreren Auszeichnungen – wie dem "Echo", dem Publikumspreis "Goldene Henne" und einer "Goldenen Kamera" – ist er laut einer Pressemitteilung "oben angekommen". Dennoch zeigt sich der Popsänger nahbar und am Boden geblieben. Seine Lieder nehmen den Zuhörer mit in eine andere Welt. Und das ist es auch, worauf sich die Besucher des Sommersound VS freuen können, wenn Weiss im Rahmen seiner Sommertour Halt in Villingen-Schwenningen macht. Unterstützt wird er hierbei von seiner Band: Benni Freibott (Gitarre), Manuel Weber (Keyboard), Manfred Sauer (Bass) und Florian Kettler (Schlagzeug).

Sommersound VS – die Termine und Tickets

Das Gelände des Druckzentrums verwandelt sich vom 5. bis 7. August und das Messegelände Südwest am 12. August in eine Festival-Location, denn dann findet das Sommersound VS statt. Neben Wincent Weiss treten TheBossHoss (6. August, 20 Uhr, Druckzentrum), Die Fantastischen Vier (7. August, 20 Uhr, Druckzentrum) und Mark Forster (12. August, 19 Uhr, Messe) auf. Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Beginn. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es bereits im Vorverkauf unter www.schwabo.de/tickets oder unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90 (zuzüglich vier Euro Versand). Die Hotline ist immer Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr zu erreichen.