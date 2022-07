1 Mark Forster tritt am Freitag, 12. August, auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen auf. Sein Konzert wird der krönende Abschluss des Sommersound VS Festivals sein, das an vier Tagen im August stattfindet. Foto: Soeren Stache/dpa

Das Sommersound VS feiert am Freitag, 12. August, auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen seinen krönenden Abschluss, denn dann tritt Mark Forster ab 19 Uhr im Rahmen seiner "Liebe"-Tour auf.















Villingen-Schwenningen - Auch am vierten Festivaltag fährt das Sommersound VS mit einem echten Top-Künstler auf. Dieses Konzert wird im Gegensatz zu den anderen Sommersound VS-Konzerten nicht am Druckzentrum Südwest, Auf Herdenen, stattfinden, sondern auf dem Messegelände.

Der sympathische Musiker begeistert mit seinen ausgefeilten Shows und vielen kleinen Überraschungen, heißt es in einer Mitteilung. Anknüpfend an den großen Erfolg seiner "Liebe"-Open-Air-Tour im Jahr 2019, wird es in diesem Sommer eine Fortsetzung geben.

Durchbruch mit "Au Revoir"

Mark Forster, mit bürgerlichen Namen Mark Cwiertnia, veröffentlichte seine erste Single "Auf dem Weg", die auf dem Debütalbum "Karton" erschien, im Jahr 2012. So richtig bekannt wurde der gebürtige Pfälzer aber mit dem Song "Au Revoir" im Jahr 2014 zusammen mit Sido. Das Lied erreichte den zweiten Platz der deutschen Charts und erhielt in Deutschland drei goldene Schallplatten sowie in der Schweiz Platin-Status. "Au Revoir" erschien ebenfalls als WM-Version – Forster hatte den Hit passend zum WM-Erfolg der deutschen Nationalelf in Brasilien umgeschrieben.

Forster, der leidenschaftlich gerne Cappy trägt – es ist sein Markenzeichen –, ist neben seiner musikalischen Karriere auch in zahlreichen TV-Formaten unterwegs. Ab 2015 saß er fünf Staffeln lang als Coach bei The Voice Kids auf dem roten Stuhl, seit 2017 ist er fester Jury-Bestandteil der Erwachsenen-Ausgabe The Voice of Germany. Auch in der Sendung "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" war Forster erst als Gast (2017) und dann als Gastgeber (2018) zu erleben. Dort zeigte er, dass er einen unverkennbaren Stil an den Tag legt und schnell aus jedem Song seine eigene "Forster"-Version kreiert bekommt.

Einfühlsam, nachdenklich, aber auch gute Laune

In seiner Musiker-Laufbahn veröffentlichte der 39-Jährige bisher fünf Alben, sein viertes Album trägt den Namen der Tour: "Liebe". Das Album beinhaltet zwölf Songs, die erste Single-Auskopplung war "Einmal". Ein Lied über die Momente im Leben, die sich nicht wiederholen, über die Momente, die so kostbar und verändernd sind, dass sie sich gar nicht wiederholen können. Und genau in solchen Liedern, zeigt Mark Forster sein Können. Sie sind einfühlsam, regen zum Nachdenken an und geben dennoch ein gutes Gefühl.

Gute Laune versprühen kann der Pop-Poet ohnehin, spätestens wenn die Hits "Chöre", "Sowieso" und "Wir sind groß" erklingen, wird das Publikum mittanzen und vor allem mitsingen. Sein im Pandemiejahr 2021 erschienenes Album "Musketiere" hat der Singer und Songwriter sicherlich auch im Gepäck, wenn er der Menge beim Sommersound VS so richtig einheizt.

Die Sommersound-VS-Konzerte und Tickets

Das Gelände des Druckzentrums verwandelt sich vom 5. bis 7. August und das Messegelände Südwest am 12. August in eine Festival-Location, denn dann findet das Sommersound VS statt. Neben Mark Forster treten Wincent Weiss (5. August, 20 Uhr, Druckzentrum), TheBossHoss (6. August, 20 Uhr, Druckzentrum) und Die Fantastischen Vier (7. August, 20 Uhr, Druckzentrum) auf. Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Beginn. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es bereits im Vorverkauf unter www.schwabo.de/tickets oder unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90 (zuzüglich vier Euro Versand). Die Hotline ist immer Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und Samstag von 8 bis 12 Uhr zu erreichen.