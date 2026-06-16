Sommersound Schopfheim: Bonnie Tyler-Konzert endgültig abgesagt

Wegen gesundheitlicher Probleme hat Bonnie Tyler ihre Tournee abgesagt - auch den Schopfheimer Sommersound. Was das für die 3000 Ticket-Käufer bedeutet, ist offen.

Die Rocksängerin Bonnie Tyler lag seit einer Not-OP Mitte Mai gut fünf Wochen lang im künstlichen Koma. Zwischenzeitlich ist die 75-Jährige wieder bei Bewusstsein - an ein baldiges Comeback auf der Bühne allerdings ist absolut nicht zu denken, wie ihr Management am Montag mitteilte: „Bonnie ist nach wie vor schwer krank und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal behandelt. Daher müssen wir leider mitteilen, dass wir alle verbleibenden Auftritte dieses Sommers absagen oder – wo möglich – auf das nächste Jahr verschieben werden“, so das Management in einem Statement.

Von der Tournee-Absage betroffen ist unter anderem das Schopfheimer Sommersound-Festival: Hier sollte Tyler am 18. Juli im Doppelpack mit Chris Norman auf der Bühne stehen - zwei Altmeister des Classic-Rock unter dem Motto „A very special double“. Der Abend war mit etwa 3000 verkauften Tickets beinahe ausverkauft; maximal 3500 Zuschauer passen auf den Schopfheimer Marktplatz.

Noch keine Lösung

„Ich kann im Moment gar nichts sagen, was das nun bedeutet - ich weiß genauso wenig wie Sie“, gesteht Christoph Römmler, Geschäftsführer der Veranstaltungs-Agentur Karo Events am Tag nach den schlechten Neuigkeiten im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie die breite Öffentlichkeit, habe auch er als Veranstalter erst am Montag von der Absage erfahren, sagt Römmler - und macht aus seiner Verärgerung keinen Hehl: Dass die Nachricht an die breite Öffentlichkeit gedrungen ist, bevor eine saubere Lösung gefunden ist, sei denkbar unglücklich.

Jede Menge Unsicherheit bei den Fans und bei den Veranstaltern, jede Menge Zusatzarbeit durch Rückfragen, die im aktuellen Stadium ins Leere laufen - und Zeit rauben für das, um was es jetzt eigentlich geht: Abzuklären, welche Optionen es nun gibt. „Nach einer solchen Nachricht braucht es zwei, drei Tage, um die Dinge zu klären und neu zu sortieren.“

Absagen oder Verschieben

Aktuell seien zwei Szenarien denkbar, so Römmler weiter: Das Doppel-Konzert ersatzlos streichen - oder es auf kommenden Sommer zu verlegen, sofern das terminlich machbar ist. Mit im Orga-Boot wäre - neben den Agenturen der beiden Künstler - in diesem Fall das Singener Hohentwiel-Festival, wo die beiden Rocker am Tag vor dem Sommersound hätten auftreten sollen. „Wenn irgend möglich, tendieren wir zu dieser Lösung. Das wäre auch Bonnies Wunsch.“ Die gesundheitliche Situation sei so, dass die Musikerin wieder fit werden wird, versichert Römmler - „momentan geht es aber eben einfach nicht.“

Chris Norman allein? Keine Option

Keine Option sei es, Chris Norman allein auftreten zu lassen. Aus Sicht des Veranstalters sei das mit zu vielen Unwägbarkeiten verbunden und mache etwa mit Blick auf Kosten, Gagen und die Erwartungen des Publikums keinen Sinn: Was etwa ist mit den Fans, die ihr Ticket vor allem wegen Bonnie Tyler gekauft haben, was mit Fans, die sich gerade auf das Doppelpack in Sachen Classic Rock gefreut haben? Können die ihre Tickets zurückgeben, oder bekommen sie die Hälfte des Preises zurück? „Da würde einfach die klare Lösung fehlen“, so Römmler.

Was passiert mit den Tickets?

Bei einer Komplett-Absage könnten die Käufer ihre Tickets zurückgeben und bekämen den Preis erstattet. Sollte das Konzert verschoben werden, behalten die Tickets ihre Gültigkeit fürs kommende Jahr - können allerdings auch zurückgegeben werden, erklärt Römmler.

Das Openair auf dem Schopfheimer Marktplatz findet in diesem Jahr vom 16. bis zum 19. Juli statt. Den Auftakt macht am Donnerstag, 16. Juli, die Schweizer Rockband „Gotthard“, die Party-Brass-Band „Fäaschtbänkler“ treten am Freitag, 17. Juli, auf. Der 18. Juli war für Bonnie Tyler und Chris Norman reserviert, und am Sonntag, 19. Juli, bietet die Kinderband „Deine Freunde“ bei einem Nachmittagskonzert ein Programm für die kleinen Zuschauer.

Weitere Infos: https://karoevents.de/tickets/open-airs/sommersound-schopfheim/