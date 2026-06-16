Sommersound Schopfheim: Bonnie Tyler-Konzert endgültig abgesagt

Wegen gesundheitlicher Probleme hat Bonnie Tyler ihre Tournee abgesagt - auch den Schopfheimer Sommersound. Was das für die 3000 Ticket-Käufer bedeutet, ist offen.
Die Rocksängerin Bonnie Tyler lag seit einer Not-OP Mitte Mai gut fünf Wochen lang im künstlichen Koma. Zwischenzeitlich ist die 75-Jährige wieder bei Bewusstsein - an ein baldiges Comeback auf der Bühne allerdings ist absolut nicht zu denken, wie ihr Management am Montag mitteilte: „Bonnie ist nach wie vor schwer krank und wird auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal behandelt. Daher müssen wir leider mitteilen, dass wir alle verbleibenden Auftritte dieses Sommers absagen oder – wo möglich – auf das nächste Jahr verschieben werden“, so das Management in einem Statement.