Sommersound Schopfheim: Bonnie Tyler ist erkrankt und Brass Buebe erhalten Absage

Etwas unruhig wird es um das Line Up des Sommersound. Den Brass Buebe wurde als Support die Absage erteilt und Bonnie Tyler ist erkrankt. Immerhin: Der Vorverkauf laufe „hervorragend.“
„Leider müssen wir euch mitteilen, dass unser Auftritt als Support-Act der Fäaschtbänkler beim Sommersound in Schopfheim kurzfristig abgesagt wurde.“ Diese Nachricht geben die Brass Buebe aus Wehr in den sozialen Medien bekannt. Und weiter: „Für uns ist diese Absage natürlich sehr enttäuschend und schwer nachvollziehbar(...)“ Doch was war da los? Der Veranstalter des Sommersound, Karo Events, habe den Fäaschtbänklern die neunköpfige Brass Band als lokalen Support-Act vorgeschlagen. Dies sei so üblich, wenn der Hauptact keinen eigenen Support mitbringe, erklärt Geschäftsführer Christoph Römmler im Gespräch mit unserer Redaktion.