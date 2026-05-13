Sommersound Schopfheim: Bonnie Tyler ist erkrankt und Brass Buebe erhalten Absage

Etwas unruhig wird es um das Line Up des Sommersound. Den Brass Buebe wurde als Support die Absage erteilt und Bonnie Tyler ist erkrankt. Immerhin: Der Vorverkauf laufe „hervorragend.“

„Leider müssen wir euch mitteilen, dass unser Auftritt als Support-Act der Fäaschtbänkler beim Sommersound in Schopfheim kurzfristig abgesagt wurde.“ Diese Nachricht geben die Brass Buebe aus Wehr in den sozialen Medien bekannt. Und weiter: „Für uns ist diese Absage natürlich sehr enttäuschend und schwer nachvollziehbar(...)“ Doch was war da los? Der Veranstalter des Sommersound, Karo Events, habe den Fäaschtbänklern die neunköpfige Brass Band als lokalen Support-Act vorgeschlagen. Dies sei so üblich, wenn der Hauptact keinen eigenen Support mitbringe, erklärt Geschäftsführer Christoph Römmler im Gespräch mit unserer Redaktion.

Absage vom Management kam nun unerwartet Erst im Nachhinein hatte das Management der Fäaschtbänkler nun eine Absage erteilt. „Wir hätten die Jungs natürlich gerne gehabt, aber müssen uns an die Vorgaben vom Management halten“, so Römmler weiter. Immerhin sind die Brass Buebe in Schopfheim und mittlerweile auch in der ganzen Region keine Unbekannten. Bereits beim Sommersound 2021 waren sie das Vorprogramm von „La Brass Banda“ und 2025 von „Querbeat“.

Die Brass Buebe bei einem Auftritt in Dossenbach. Foto: MT-Archiv/Heinz Vollmar

Stattdessen tritt nun am 17. Juli die Band „Lupo“ als Support auf. Die Brass Buebe waren für eine Stellungnahme von unserer Redaktion nicht zu erreichen.

Bonnie Tylers Auftritt ist noch nicht ganz sicher

Ein weiter Hauptact steht aktuell in den Schlagzeilen: Bonnie Tyler. Die 74-jährige Rocksängerin liege nach einer Not-OP in einem künstlichen Koma, so berichten die Medien. Andere reißerische Schlagzeilen mancher Boulevard-Zeitungen sprechen sogar von „Wiederbelebung“ und dramatisieren die Situation. „Das, was die Bild schreibt, ist absoluter Quatsch“, sagt Römmler dazu. Er sei im ständigen Austausch mit dem Management. „Natürlich ist sie noch krank, aber auch auf dem Weg der Besserung“, beruhigt Römmler. „Momentan bleibt das Konzert ganz regulär in Planung“, beruhigt der die Fans. Und somit laufe der Vorverkauf auch regulär weiter. Aber er macht auch klar, dass man „frühestens zwei bis drei Wochen“ vorher eine definitive Entscheidung treffen könne. Eine Variante sei, dass Chris Norman alleine auftrete. Aber: „Es ist viel zu früh irgendwas zu sagen und zu spekulieren.“

Ihre Ärzte sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen wird“, teilte die Familie auf der Website der britischen Sängerin mit.Immerhin hätten die Ärzte sie in das künstliche Koma versetzt, um ihre Genesung zu unterstützen. Nicht nur Römmler ärgert sich über die dramatisierenden Schlagzeilen, auch Tylers Familie bezeichnet Aussagen in den Medien als „reißerische und unwahre Gerüchte“.

Der Vorverkauf läuft besonders gut

Überaus begeistert zeigt sich Römmler indes vom Vorverkauf für das Sommersound-Festival, das vom 16. bis 19. Juli über die Schopfheimer Marktplatz-Bühne geht. „Der Vorverkauf läuft hervorragend“, freut er sich. Die Fäaschtbänkler seien fast ausverkauft. Nur noch rund 100 Restkarten gebe es für ihr Konzert noch.

Die Fäaschtbänkler sind fast ausverkauft. Foto: zVg/KaroEvents

Und auch Bonnie Tyler, die am 18. Juli mit Chris Norman und Band auftreten soll, zeige eine gute Resonanz, hier gebe es noch rund 300 Restkarten. Und der dritte Hauptact, die Schweizer Hard-Rock-Band Gotthard, am 16. Juli, sei beliebt. Hier wurden bereits rund 2000 Karten verkauft. Insgesamt passen maximal 3500 Fans auf den Marktplatz.

Die Kinderband „Deine Freunde“ erfreut sich im ganzen Land großer Beliebtheit. Sie gibt am 19. Juli ein Kinderkonzert in Schopfheim. Foto: michi-schunck

Zusätzlich zum Abendprogramm habe man für Sonntag, 19. Juli, um 16.30 Uhr, mit der Kinderband „Deine Freunde“ ein Programm für die kleinen Zuschauer geschaffen. Hier müsse der Marktplatz nicht ganz so voll werden, so Römmler. „Es ist ja immerhin ein Kinderkonzert.“

Das diesjährige Programm erfahre ein positives Feedback, was sich eben nun im Vorverkauf widerspiegele.