Sommersound Open-Air in Schopfheim: „Monsta“-Spaß mit Culcha Candela

Coole Großstadt-Vibes brachten am Freitagabend Culcha Candela auf die Sommersound-Bühne vorm Schopfheimer Rathaus. Die Berliner Combo war einmal quer durch die Republik gereist, um ihren Fans hier im Süden ordentlich einzuheizen. Getreu ihrem Motto „Das leben ist ’ne Party“ brachten die Berliner Jungs jede Menge gute Laune, fette Beats und „monsta“-mäßigen Spaß unters Feiervolk, das sich in Scharen eingefunden hatte: Weit mehr als 2000 Leute drängten sich auf dem zur Feierzone mutierten Marktplatz. Mit dem Auftritt der Kult-Combo feierte das in diesem Jahr außergewöhnlich üppige Sommersound-Festival Halbzeit – bevor es am Samstag mit der Brass-Band „Querbeat“ plus Support – den Wehrer „Brassbuebe“ – und am Sonntag mit dem Hechinger Italo-Charmeur Giovanni Zarrella auf die Zielgerade einbiegt.