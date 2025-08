Sommersound in VS

Ben Zucker genießt beim Intro das Bad in der Menge – während seine Fans auf Tuchfühlung gehen.







„Der Sonne entgegen,es regnet seit Tagen“ hallt es unter lautem Jubel über den Hof, und passender hätte der Einstieg in das zweite Konzert des Sommersounds VS nicht sein können: Nach einem Tag voller Regen steht Ben Zucker in den letzten Sonnenstrahlen des Abends auf der Bühne und reißt die rund 2000 Zuschauer von der ersten Minute an mit.