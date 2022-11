4 Das Gelände des Druckzentrums Südwest auf Herdenen in Villingen-Schwenningen bebt – The BossHoss zünden ein Feuerwerk. Foto: Eich

Er ist längst vorbei und doch hallt er tatsächlich noch nach: Der Sommersound 2022 des Schwarzwälder Boten. Die letzten Rechnungen trudeln beim Veranstalter Karoevents noch immer ein. Doch war das Festival nun eigentlich ein Erfolg und wird es ein nächstes Mal geben?















Villingen-Schwenningen - Christoph Römmler ist ein vielbeschäftigter Mann. Klar, als Inhaber einer Eventagentur ist der Teninger immer auf Achse. Es gilt zwar auch überraschend viel Büroarbeit zu erledigen, aber vor allem geht es darum: neue Künstler sichten.

War’s ein Erfolg?

Für 2022 tat er das erfolgreich: Wincent Weiss, The BossHoss, die Fantastischen Vier und Mark Forster standen im Fokus – in diesem Jahr ist das schon einmal gelungen, der Sommersound VS hat 2022 Villingen-Schwenningen gerockt. Rund 20 000 Besucher erlebten die vier Festivaltage, die sich sowohl auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest auf Herdenen, als auch auf dem Schwenninger Messegelände abspielten. Ob es 2023 eine Neuauflage geben wird? Der Veranstalter machte es spannend, hüllte sich lange in Schweigen und wollte die Abrechnungen und Ergebnisse von 2022 abwarten. Nun aber steht fest: Auch 2023 soll ein Sommersound-Festival VS klingen lassen. "Ja, wir planen einen Sommersound VS für 2023", bestätigt der Konzertorganisator im Gespräch. Und doch: Gegenüber 2022 wird es einige markante Veränderungen geben.

So hat der Sommersound den größten Charme

Die finale Abrechnung des großen Festivals im Sommer 2022 steht noch aus. Letzte Rechnungen trudelten noch immer ein, lässt Römmler wissen. Doch schon jetzt zeichne sich ab, "dass wir wirtschaftlich sauber aus der Nummer rauskommen". Ein besonderer Höhepunkt war das große Open-Air-Konzert mit Mark Forster auf dem Schwenninger Messegelände, und vielfach wurde der Ruf laut, solche Mega-Events künftig in schöner Regelmäßigkeit dort stattfinden zu lassen.

Doch für Christoph Römmler steht fest: Den größten Charme haben beim Sommersound VS Konzerte in der Größenordnung zwischen 2000 und 4000 Besuchern, wie sie auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest, wo auch der Schwarzwälder Bote gedruckt wird, stattfanden. Den Auftakt hatte Wincent Weiss gemacht, es folgte ein fulminantes Spektakel mit den rockenden Cowboys von The BossHoss und schließlich ein Abend mit Kult-Status für alle Hip-Hop-Fans: das Jubiläum der Fantastischen Vier. Nach diesem Muster soll es 2023 weitergehen – einen erneuten Umzug des großen Festivals aufs Schwenninger Messegelände schließt Organisator Christoph Römmler dieses Mal aus.

Gelände soll nicht vollgestopft werden

Und auch an den Rand des Machbaren möchte man nicht gehen: Ja, das Druckzentrumsgelände hätte Kapazität für mehr Besucher, gibt Römmler zu, aber: Das Publikum solle sich noch wohlfühlen, das Gelände nicht mit dem dafür erforderlichen Mehr an Toiletten-Wagen und Foodtrucks vollgestopft und auch die Parkplatz-Kapazität müsste für mehr Publikum auch noch ausgeweitet werden, stellt Römmler klar. Kurzum: So, wie es 2022 auf dem Druckzentrumsgelände ablief, war es perfekt – und daran will man anknüpfen und zwar am ersten August-Wochenende. "Daran halten wir fest", sagt der Inhaber von Karoevents.

Deshalb wird nicht vorverlegt

Einen früheren Termin, vor den Sommerferien, hat man zwar in Erwägung gezogen, allerdings hätte das zu Kollisionen mit Festivals im Umland vom Ferienzauber in Rottweil über das Singener Hohentwiel-Festival bis hin zum Tuttlinger Honbergsommer geführt, die man vermeiden wolle. Das erste August-Wochenende steht fest – den Termin also sollten sich alle Festivalfreunde der Region schon mal in ihren Kalendern rot anstreichen. Und welche Namen dürfen die Konzertbesucher schon mal notieren? Christoph Römmler lächelt wissend und schweigt erstmal: "Wir sind noch in Gesprächen mit den Künstlern", lässt er lediglich wissen und kündigt in Kürze schon großartige Neuigkeiten an. Die Spannung steigt...