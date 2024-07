Sommersound 2024 in VS: Wie sich ein Druckzentrum in eine Festival-Oase verwandelt

Sommersound 2024 in VS

1 Das Druckzentrum Südwest verwandelt sich über das kommende Wochenende in ein Festivalgelände. Foto: Marina Schölzel

Sommerzeit heißt „Sommersound“-Zeit. Erneut verwandelt sich das Druckzentrum im Industriegebiet Auf Herdenen in Villingen-Schwenningen in eine Festival-Oase. An drei Abenden schallen wieder laute Sommer-Bässe über das Druckzentrum, doch damit das passieren kann, müssen viele Hebel in Gang gesetzt werden. Ein Blick hinter die Kulissen.









Sommer kommt in Villingen-Schwenningen nicht ohne den „Sound“ daher, denn auch in diesem Jahr heißt es am Druckzentrum auf Herdenen wieder: Es ist Zeit für den Sommersound.