Locker gekleidet in blauem Anzug mit weißen Turnschuhen brachte Sänger Sasha sein Publikum ins Schwärmen. Es war einer der Höhepunkte bei der SommerSinnfonie in Bad Dürrheim.

Es ist der dritte Teil des musikalischen Sommers in der Kurstadt: Nach dem Blasorchester Bad Dürrheim am Dienstag und den Papi’s Pumpels am Mittwoch sorgte jetzt Sasha & Band bei der SommerSinnfonie für poppige Klänge, die zum Mittanzen einluden.

Bei bestem Wetter und angenehmen Temperaturen standen die gespannten Konzertbesucher schon um 18 Uhr Schlange vor den Konzerteingängen und freuten sich auf Saschas Hits. Und das nicht zu Unrecht: Der charmante und sympathische Sänger erlangte seinen – auch internationalen – Durchbruch bereits 1998 mit dem Pop-Hit „If you believe“, worauf er seine Karriere aufbaute. Darauf folgten etliche Alben, 2018 mit „Schlüsselkind“ sogar ein rein deutsch-sprachiges. Sein Hit „Lighthouse“ erzählt in gewohnt emotionaler, aber doch poppiger Manier, von der Beziehung zwischen Eltern und Kind.

Publikum macht von Anfang an mit

Und die Beziehung zwischen ihm und seinem Publikum war an diesem Abend in Bad Dürrheim perfekt. Unter lautem Applaus und Kreischen einiger junger Fans betrat der Sänger die Bühne. Mit seinem Lied „Good Days“ legte er einen der ersten Tanz-Kracher auf das Parkett, woraufhin das Publikum gleich mitmachte.

Mit seinem Hüftschwung begeistert Sasha seine Fans. Foto: Schölzel

„Legt die Handys weg, und los geht’s“

Doch ließ er es sich auch nicht nehmen, dieses direkt anzusprechen: „Seid dabei und legt die Handys weg“, war sein Motto. Als er dann zur Wasserflasche eines in Bad Dürrheim bekannten Getränkeherstellers griff und sich selbst darüber echauffierte, wie seltsam er diese doch in der Hand halte („so hält man doch keine Wasserflasche?!“), verstand manch einer den Witz wohl nicht gleich – war dies nun verstecktes Sponsoring? Doch in seiner charmanten Manier klärte der Sänger gleich auf: „Früher sind die Leute schon reihenweise umgefallen, wenn ich nur etwas getrunken habe“, schmunzelte er. „Naja, wir sollten alle hydriert und gesund bleiben“, rief er allsbald sein Publikum auf.

Wieso er die Wasserflasche so merkwürdig halte, wunderte er sich – sein Publikum schmunzelte über seinen Humor, wenn auch mit fragenden Augen. Foto: Schölzel

Und auch in einer weiteren Sache sammelte er Pluspunkte beim Publikum: „Diese Woche erscheint mein neues Lied“, rief er in die Menge. „Doch natürlich spiele ich das nicht – das ist hier ja keine Promo-Show, wir wollen alle Spaß haben!“. Bei der Menge funktionierte auch dieser charmante Spruch.

Ein großer Fan von Harry Styles

Aber nicht nur eigene Titel hatte er im Gepäck – kurzerhand deklarierte er seine Liebe zu dem britischen Pop-Sänger Harry Styles und zauberte eine gefühlvolle Version des Chart-Hits „As it was“ hin, die unbedingt mit auf sein neues Album musste, wie er sagte.

Das Publikum in der erste Reihe fieberte mit. Foto: Schölzel

Den zahlreichen Konzertbesuchern konnte man förmlich dabei zusehen, wie dieser Auftritt sie zum Schmelzen brachte – eine große Portion intensiver Hüftschwung durfte natürlich nicht fehlen.