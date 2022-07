5 Der Mitbegründer der Popgruppe Aron Strobel (links) und Frontmann Tim Wilhelm sind ein eingespieltes Team. Foto: Spitz

Tim Wilhelm, der Frontmann der "Münchener Freiheit" sollte Recht behalten mit seiner Ankündigung im Vorfeld im Internet: Es war ein "Sommernachtstraum" am Samstagabend in Bad Dürrheim.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Prime-Time bei der Sommersinnfonie in Bad Dürrheim, am Samstagabend, Schlag 20 Uhr, stürmen die Fünf die Bühne auf dem Rathausplatz und fackeln nicht lange – sie zünden ein Feuerwerk alt-bekannter Hits, und davon hat die "Münchener Freiheit" seit 1980 wahrlich viele gesammelt.

Aron kennt sie alle

Einer, der sie von Anfang an alle mit gemacht hat, steht nach Konzerten mit Rainhard Fendrich und den Söhnen Mannheims am Donnerstag und Freitag auch an diesem Samstagabend in der Kurstadt in vorderster Front: Aron Strobel mit seiner Gitarre, das eingefleischten Fans wohl bekannteste Gesicht. Und trotzdem mimt er auch jetzt nicht den Überflieger, sondern stellt sich bescheiden links außen neben Frontmann Tim Wilhelm, ruht in sich. Nur ein Grinsen in die Menge ab und an verrät die diebische Freude, die auch ihn offenbar immer wieder überfällt, wenn er an den langjährigen Erfolg der Pop-Gruppe und ihrer Hits denkt. Ganz anders Alex Grünwald – 1983 stieß er zur Münchener Freiheit dazu. Hier geht er offenbar auf und kostet das bis heute aus, er rennt an diesem Samstagabend immer wieder mit seiner Mütze auf dem Kopf von seinem Keyboard im hinteren Bühnenbereich weg, nach vorne an den Bühnenrand, klatscht und feiert lachend das Publikum der Sommersinnfonie.

Geht ab wie Schmidts Katze

Der "Freiheitstim", wie er sich selbst in den sozialen Medien bezeichnet, geht ebenfalls ab wie Schmidts Katze – er flirtet mit dem Publikum, grinst, lacht, springt gut gelaunt von links nach rechts, von hinten nach vorne und steckt mit seiner unbändigen Energie das Publikum an. Das schafft er auch bei jenen jungen Semestern, die traditionell bei der familiären Bad Dürrheimer Sommersinnfonie mit von der Partie sind. "Du bist Energie für mich" singt die Münchner Freiheit und das Publikum stimmt in diesen Chor mit ein.

Nur einmal wird der Sänger fast schon nachdenklich, melancholisch. "Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns einen friedlichen Sommerabend teilen", sagt er dann und findet, "wir sollten ein große Zeichen setzen, dass wir gemeinsam für Frieden und Freiheit stehen." Denn wenn er an den augenblicklichen Krieg in der Ukraine denke, dann breche es ihm das Herz, "dass wir uns daran zu gewöhnen scheinen".

Das Beste zum Schluss

Mit Gute-Laune-Musik wird das trübe Gefühl abgestrampelt, weggetanzt. "Tausendmal Du", "Herzschlag ist der Takt", "Ich will Dich nochmal" – die Liste der Münchener-Freiheit-Hits, die viele kennen, ohne es vorher gewusst zu haben, ist lang. Einen jedoch auf den alle warten heben sich Tim Wilhelm, Aron Strobel, Michael Kunzi, Alex Grünwald und Günter Stolz auf bis fast zum Schluss: "Ohne Dich" – da wird das Publikum zum Riesenchor und der Rathausplatz klingt, wieder und wieder bekräftigen alle stimmgewaltig "Ohne Dich" heute Nacht nicht einzuschlafen. Stimmt, die Freiheitsohrwürmer nimmt an diesem Abend jeder hier mit ins Bett, und diesen einen ganz besonders. Daran ändert auch die allerletzte der hartnäckig erklatschten und erschrienen Zugaben nichts. "Bis wir uns wiederseh’n" bleibt "Ohne Dich" im Ohr, "Ohne Dich" fahr’n sie "heut Nacht nicht heim".