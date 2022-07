8 "Wir waren’s nicht" – Rainhard Fendrich bleibt trotz Technikpanne sympathisch gelassen. Foto: Spitz

Ein bisschen Wiener Schmäh und ganz viele Erinnerungen an seine großen Hits hielten mit Rainhard Fendrichs Auftritt am Donnerstagabend in der Kurstadt Einzug.















Bad Dürrheim - "Macho Macho", der Song hat Ohrwurmpotenzial und ist selbst den Jüngeren, die die besten Jahre des heute 67-Jährigen verpasst haben, noch geläufig sein. Und auch wenn der Österreicher seine stärksten Hits freilich mit zur Sommersinnfonie in die sonst so geruhsame Kurstadt gebracht und damit für mächtig Stimmung gesorgt hat, ein Macho stand da trotzdem nicht auf der Bühne.

Stattdessen: Ein sympathischer Austro-Pop-Star mit seiner Gitarre und einer gehörigen Portion Gelassenheit – selbst eine Technikpanne, bei der dem Star gegen Ende des zweiten Songs "Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh’n" kurzerhand der Saft abgedreht worden war, entlockte dem sympathischen Österreicher allenfalls ein amüsiertes Lächeln.

"Putin war’s auch nicht"

Und später die trockene Feststellung: "Wir waren’s nicht – und der Putin war’s auch nicht", vielleicht, witzelte er, waren es ja schon Energiesparbemühungen. Klar war jedenfalls: Nach rund 20 Minuten war der Saft wieder da – und Fendrich auch, mit dickem Dankeschön an alle, "dass Ihr uns die Treue gehalten habt", schließlich habe das Konzert wegen des Coronavirus verlegt werden müssen. "Wer hätte schon für möglich gehalten, dass uns so ein kleines Ding so in die Knie zwingt?

In die Knie zwingen lassen will sich Fendrich auch nicht vom Krieg. Klar also dass er auch seine Botschaft mit in die Kurstadt brachte: "Frieden" – dieser Song, den Fendrich eigentlich schon 2016 veröffentlicht hat und der nun aber aktuell wie nie sein dürfte, durfte natürlich nicht fehlen an diesem Sommerabend.

Auch die Schickeria bringt er mit

Und natürlich nahm Fendrich sein Publikum auch mit in seine "Schickeria", sang er mit "Es lebe der Sport" ein Hoch auf die körperliche Ertüchtigung und ließ er das Macho-Gehabe – zumindest musikalisch – dann doch noch zu. Den Bad Dürrheimern aber wird er als durch und durch sympathischer Österreichischer Songwriter in Erinnerung bleiben.